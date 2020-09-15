Запущен портал повышения квалификации и профессиональной переподготовки «Учёба.онлайн»
На образовательном портале «Учёба.онлайн» проходит дистанционное обучение. Оно включает в себя бесплатное изучение лекционного материала, прохождение итоговой аттестации, после успешной сдачи которой выдают удостоверение о повышении квалификации в электронной форме, рассказали в онлайн-издании D-russia.ru.
С 9 сентября на портале уже появилась возможность обучаться по программам: «Основы цифровой грамотности» и «Обработка персональных данных». В октябре же обещали запустить курсы по «Основам цифровой трансформации».
Принять участие в обучении могут госслужащие, муниципальные служащие, работники органов исполнительной власти, работники государственных и муниципальных организаций, а также совершеннолетние жители РФ, у которых уже есть высшее или среднее профессиональное образование.
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