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15сентября
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сегодня, 12:32 0

Запущен портал повышения квалификации и профессиональной переподготовки «Учёба.онлайн»

Запущен портал повышения квалификации и профессиональной переподготовки «Учёба.онлайн»
Фото: учеба.онлайн

На образовательном портале «Учёба.онлайн» проходит дистанционное обучение. Оно включает в себя бесплатное изучение лекционного материала, прохождение итоговой аттестации, после успешной сдачи которой выдают удостоверение о повышении квалификации в электронной форме, рассказали в онлайн-издании D-russia.ru.

С 9 сентября на портале уже появилась возможность обучаться по программам: «Основы цифровой грамотности» и «Обработка персональных данных». В октябре же обещали запустить курсы по «Основам цифровой трансформации».

Принять участие в обучении могут госслужащие, муниципальные служащие, работники органов исполнительной власти, работники государственных и муниципальных организаций, а также совершеннолетние жители РФ, у которых уже есть высшее или среднее профессиональное образование.

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#образование

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