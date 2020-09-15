Запущен портал повышения квалификации и профессиональной переподготовки «Учёба.онлайн»

С 9 сентября на портале уже появилась возможность обучаться по программам: «Основы цифровой грамотности» и «Обработка персональных данных». В октябре же обещали запустить курсы по «Основам цифровой трансформации».

Принять участие в обучении могут госслужащие, муниципальные служащие, работники органов исполнительной власти, работники государственных и муниципальных организаций, а также совершеннолетние жители РФ, у которых уже есть высшее или среднее профессиональное образование.