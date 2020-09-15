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15сентября
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сегодня, 12:00 0

В Благовещенске задержали подозреваемого в краже телевизора

В Благовещенске задержали подозреваемого в краже телевизора
Фото: 28.мвд.рф

Житель многоквартирного дома в селе Чигири сообщил в полицию о пропаже телевизора. Мужчина вернулся утром домой и не нашёл его в своей квартире.

Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер наружного видеонаблюдения и заметили мужчину, который выходил из подъезда с телевизором в руках.

Полицейским удалось установить адрес подозреваемого. Им оказался 41-летний амурчанин. Мужчину задержали и доставили в дежурную часть полиции.

Задержанный рассказал, что телевизор он похитил в то время, когда хозяин квартиры, где он находился в гостях, уснул.

В отношении амурчанина возбудили уголовное дело. Ущерб составил 20 000 рублей. Задержанный находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщает УМВД России по Амурской области

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#криминал

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