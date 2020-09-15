Передать информацию о трудовой деятельности амурчане теперь могут онлайн

Чтобы воспользоваться сервисом, работодателю нужно пройти регистрацию в качестве юридического лица. Вход в Кабинет страхователя возможен через учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации на портале госуслуг.

После того как форма СЗВ-ТД будет заполнена и отправлена, она поступит в информационную систему ПФР. Если форма подготовлена с помощью других программ, её также можно добавить через сервис «Загрузить подготовленный документ».

Работодатели, у которых нет учетной записи в ЕСИА, также могут использовать сервис «Загрузить проект отчетности», этот сервис можно найти в Кабинете страхователя. Отчеты от незарегистрированных пользователей поступают в информационную систему ПФР, но, чтобы отчетность обработали, необходимо распечатать пакет документов и предоставить его в территориальный Пенсионный фонд для сверки.