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15сентября
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сегодня, 12:47 0

Передать информацию о трудовой деятельности амурчане теперь могут онлайн

Передать информацию о трудовой деятельности амурчане теперь могут онлайн
Фото: @opframur

Новый электронный сервис появился в Кабинете страхователя на сайте Пенсионного фонда России. С помощью сервиса можно заполнить и проверить интерактивную форму в электронном виде, сообщили в ведомстве.

Чтобы воспользоваться сервисом, работодателю нужно пройти регистрацию в качестве юридического лица. Вход в Кабинет страхователя возможен через учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации на портале госуслуг.

После того как форма СЗВ-ТД будет заполнена и отправлена, она поступит в информационную систему ПФР. Если форма подготовлена с помощью других программ, её также можно добавить через сервис «Загрузить подготовленный документ».

Работодатели, у которых нет учетной записи в ЕСИА, также могут использовать сервис «Загрузить проект отчетности», этот сервис можно найти в Кабинете страхователя. Отчеты от незарегистрированных пользователей поступают в информационную систему ПФР, но, чтобы отчетность обработали, необходимо распечатать пакет документов и предоставить его в территориальный Пенсионный фонд для сверки.

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#интернет #помощь

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