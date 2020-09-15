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15сентября
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сегодня, 11:27 0

В Приамурье остается подтопленным 41 приусадебный участок

В Приамурье остается подтопленным 41 приусадебный участок
Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

На сегодняшний день в Приамурье на территории трёх муниципальных образований подтопленными остаются 41 приусадебный участок и два участка автомобильных дорог.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Амурской области, за минувшие сутки 9 приусадебных участков освободились от воды. Населенных пунктов без транспортного сообщения нет.

В ликвидации последствий дождевого паводка задействовано 59 человек и 28 единиц техники.

Обстановка в населенных пунктах находится на круглосуточном контроле специалистов.

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#большая вода #МЧС

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