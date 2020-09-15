В Тынде идёт капитальный ремонт детской поликлиники

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В Тынде ремонтируют детскую поликлинику. В следующем году завершится ремонт хирургического корпуса городской больницы. На ремонт объектов здравоохранения столицы БАМа из бюджета выделили больше 300 миллионов рублей.

Ремонт в детской поликлинике Тынды начался в июне. Сейчас в здании ведётся монтаж сетей канализации, устройство радиаторов отопления на первом этаже, монтаж системы электроснабжения, внутренние отделочные работы, обшивка карниза кровли и установка коробов вентиляции.

Капитальный ремонт поликлиники проходит в рамках «Программы развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».

В Тынде ремонтируют и другие медицинские учреждения. В следующем году завершат ремонт хирургического корпуса больницы. Кроме ремонта внутри здания и замены всех инженерных систем, в корпусе нужно выполнить ремонт фасада, кровли, благоустроить прилегающую территорию.

На ремонт объектов здравоохранения в Тынде было выделено более 300 миллионов рублей областного бюджета. Благодаря председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и депутатам Государственной Думы, город получит деньги из федерального бюджета на ремонт корпуса больницы в Тынде, сообщает портал правительства Амурской области.