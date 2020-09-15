Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:17 0

В Тынде идёт капитальный ремонт детской поликлиники

В Тынде идёт капитальный ремонт детской поликлиники
Фото: amurobl.ru

В Тынде ремонтируют детскую поликлинику. В следующем году завершится ремонт хирургического корпуса городской больницы. На ремонт объектов здравоохранения столицы БАМа из бюджета выделили больше 300 миллионов рублей.

Ремонт в детской поликлинике Тынды начался в июне. Сейчас в здании ведётся монтаж сетей канализации, устройство радиаторов отопления на первом этаже, монтаж системы электроснабжения, внутренние отделочные работы, обшивка карниза кровли и установка коробов вентиляции.

Капитальный ремонт поликлиники проходит в рамках «Программы развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».

В Тынде ремонтируют и другие медицинские учреждения. В следующем году завершат ремонт хирургического корпуса больницы. Кроме ремонта внутри здания и замены всех инженерных систем, в корпусе нужно выполнить ремонт фасада, кровли, благоустроить прилегающую территорию.

На ремонт объектов здравоохранения в Тынде было выделено более 300 миллионов рублей областного бюджета. Благодаря председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и депутатам Государственной Думы, город получит деньги из федерального бюджета на ремонт корпуса больницы в Тынде, сообщает портал правительства Амурской области.

Просмотров всего: 47

#здоровье #Тында

распечатать


Общество 1

Амурским федеральным льготникам нужно определиться с форматом выплат на 2021 год
Общество 5

Отопительный сезон стартовал в Приамурье
В России и мире 1

В росте заболеваемости коронавирусом виноваты отпускники
Общество

В Приамурье начали исследовать циркуляцию коронавируса
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь