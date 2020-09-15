Новые изменения в ПДД коснутся тонировки машин и езды на самокатах

Вводятся ограничения для владельцев электросамокатов и сегвеев — их выделят в отдельную категорию участников движения вместе с пользователями роликов, скейтбордов и беговелов.

Изменения, предусмотренные 19-страничным проектом, можно поделить на несколько блоков. Первый касается правил хранения транспорта. Будет запрещена стоянка и остановка на так называемых островках безопасности — сегодня это разрешено, в результате происходят наезды на стоящие машины, сказано в пояснительных материалах Минтранса. Зона действие знака 3.27 «Остановка запрещена» с принятием поправок будет прекращаться после знака «Парковка». Это уточнение вносится по жалобам жителей (особенно в Москве): были случаи, когда машины эвакуировали из парковочных карманов под знаком P, инспекторы ссылались на то, что де-юре автомобиль стоял в запретной зоне. Исключается правило, согласно которому действие знака «Стоянка запрещена» прекращается в том месте, где кончается желтая разметка. Иными словами, если стоит знак, то независимо от протяженности желтой линии под ним парковаться нельзя будет на всей улице до следующего перекрестка или конца населенного пункта.

Другая часть изменений связана с перевозками пассажиров. Разгоняться до 90 км/ч разрешат автобусам, оборудованным ремнями безопасности в салоне и исключительно сидячими местами: для остальных, например маршрутных автобусов, лимит составит 70 км/ч.

Сегодня все автобусы могут ездить со скоростью 90 км/ч за городом. Автобусы, участвующие в перевозке детей, должны будут использовать оранжевые маячки. Впервые вводится знак «Движение автобусов запрещено». Если сзади под стеклом автобуса загорелась надпись «Внимание, пассажир», то следующий за ним автомобиль будет обязан остановиться, дождаться, пока пройдут все пассажиры и табло погаснет, это тоже заложено в новых ПДД.

Меняются правила контроля тонировки. Сейчас правила ссылаются на ГОСТ 5727 1988 года: ветровое стекло должно пропускать не менее 75% света, остальные стекла — не менее 70%. Новая редакция сошлется на ГОСТ 33997 2016 года: лимит для ветрового и боковых передних стекол — 70%, для остальных при наличии боковых зеркал — не нормируется. Можно будет использовать в машине любую медицинскую аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки: сейчас ПДД ссылаются на ГОСТ Р 41.27 2001 года, теперь ссылки не будет.

Еще один блок поправок касается так называемых средств индивидуальной мобильности (СИМ): под этот термин попадут электросамокаты, моноколеса, сегвеи, а также коньки, скейтборды, роликовые коньки и т. д. Ребенок до семи лет может кататься на СИМ по тротуарам, пешеходным дорожкам, в пределах пешеходных зон и только в сопровождении взрослых. Подросток 7–14 лет сможет кататься там же, но один. Дети старше 14 лет смогут пользоваться велосипедными зонами, велополосами, тротуарами, но если их нет, можно будет выезжать на правый край проезжей части или на обочину улицы при условии, что у СИМ есть тормоза, фонарь и катафоты. При совместном движении с пешеходами запрещено разгоняться на СИМ быстрее 20 км/ч. В пьяном виде кататься на электросамокате, сегвее, скейтборде запретят.

Предложения Минтранса уже раскритиковали эксперты Общественной палаты — сейчас готовится письмо в министерство.

«Союз пешеходов», в частности, считает, что на скорости 20 км/ч электросамокат может нанести серьезные увечья пешеходам, а кататься можно только за пределами тротуаров. Замечания есть и у ГИБДД: там считают, что пользователи коньков, скейтов и других устройств, использующих «мускульную силу человека», должны быть отнесены к пешеходам, как и сейчас, и подчиняться «пешеходным» правилам. В Минтрансе с этим не согласились: там считают, что на обычном самокате или скейте можно разогнаться достаточно, чтобы сбить человека, поэтому необходимо отрегулировать их движение. Пока ведомствам договориться не удалось (хотя официально в Минтрансе говорят, что «все разногласия урегулированы»), конечное решение примет правительство.

Тем временем ГИБДД тестирует новые методы контроля СИМ. 13 августа инспекторы остановили пьяного жителя Казани Дмитрия Котухова на электросамокате, провели освидетельствование и теперь собираются лишить водительских прав через суд. Сотрудники ДПС исходили из того, что 600-ваттный самокат попадает под категорию «мопед», а значит, Дмитрий Котухов управлял транспортным средством, то есть обязан нести ответственность как водитель, а не как пешеход. Дмитрий Котухов собирается защищаться в суде. Это первый подобный инцидент в России.

В столичном «Мосгортрансе» поддержали ужесточение правил движения автобусов — «это позволит обеспечить более безопасные условия перевозки пассажиров рейсов междугородного сообщения и коммерческих рейсов».

— Из-за лимита на перевозки стоя придется увеличивать количество подвижного состава, а за ростом трафика возникнет необходимость пересмотреть и расширить сети дорог,— говорит гендиректор АО «Мострансавто» Владислав Мурашов.— Это нововведение может изменить индустрию.

Все предлагаемые изменения, возможно, нужны и разумны, но принимать их сразу в таком объеме неправильно, считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков.

— Подобные вещи должны вводиться постепенно, чтобы люди могли привыкнуть. Если такую кучу новаций вывалить на головы 50 млн водителей, многие начнут путаться и невольно станут нарушителями,— говорит он.