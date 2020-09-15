Фонд капремонта через суд требует провести строительно-техническую экспертизу дома на улице Зейской

Организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных жилых домов Амурской области» через суд просит обязать ООО «Благовещенскпроект» устранить недостатки в проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта дома на улице Зейской, 295.

Как сообщает пресс-служба Арбитражного суда, требование обосновано тем, что после выполнения работ по оценке технического состояния и разработке проектной документации проведения капремонта Фонд обнаружил недостатки. С претензией по их устранению он обратился к ООО «Благовещенскпроект», однако от них не последовало никаких действий. Данная ситуация послужила основанием для обращения в суд.

Кроме этого, истец ходатайствовал о назначении строительно-технической экспертизы. Данную процедуру также запросил и ответчик.

Ходатайства сторон о назначении экспертиз Арбитражный суд рассмотрит 22 сентября.

Напомним, дом на улице Зейской, 295, был построен и сдан в 2009 году компанией «Дальсвет». Вскоре застройщик обанкротился, а жильцы новостройки стали жаловаться на плохое качество строения. Первое обрушение кирпичей с фасада произошло 25 июня 2016 года. Тогда кладку закрепили. 3 июля 2018 года произошло второе обрушение. Проведенная экспертиза показала, что здание было построено с грубыми нарушениями. В июле 2020 года суд обязал Фонд капитального ремонта многоквартирных жилых домов Амурской области отремонтировать дом.