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15сентября
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сегодня, 10:57 4

Фонд капремонта через суд требует провести строительно-техническую экспертизу дома на улице Зейской

Фонд капремонта через суд требует провести строительно-техническую экспертизу дома на улице Зейской

Организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных жилых домов Амурской области» через суд просит обязать ООО «Благовещенскпроект» устранить недостатки в проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта дома на улице Зейской, 295.

Как сообщает пресс-служба Арбитражного суда, требование обосновано тем, что после выполнения работ по оценке технического состояния и разработке проектной документации проведения капремонта Фонд обнаружил недостатки. С претензией по их устранению он обратился к ООО «Благовещенскпроект», однако от них не последовало никаких действий. Данная ситуация послужила основанием для обращения в суд.

Кроме этого, истец ходатайствовал о назначении строительно-технической экспертизы. Данную процедуру также запросил и ответчик.

Ходатайства сторон о назначении экспертиз Арбитражный суд рассмотрит 22 сентября.

Напомним, дом на улице Зейской, 295, был построен и сдан в 2009 году компанией «Дальсвет». Вскоре застройщик обанкротился, а жильцы новостройки стали жаловаться на плохое качество строения. Первое обрушение кирпичей с фасада произошло 25 июня 2016 года. Тогда кладку закрепили. 3 июля 2018 года произошло второе обрушение. Проведенная экспертиза показала, что здание было построено с грубыми нарушениями. В июле 2020 года суд обязал Фонд капитального ремонта многоквартирных жилых домов Амурской области отремонтировать дом.

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#ЖКХ #суды

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Комментарии
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  • бабаяга

    бабаяга
    59 минут назад

    короче ремонтировать будут не скоро

  • Oldlord

    Oldlord
    16 минут назад

    Шоу маст гоу он!

  • Илья1380

    Илья1380
    14 минут назад

    "Проведенная экспертиза показала, что здание было построено с грубыми нарушениями", но ремонтировать нужно за общественные деньги :))) (ржал до слёз под столом). Это прям пять баллов.

  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    13 минут назад

    Вопрос "Как приняла комиссия дом в эксплуатацию как пригодный для проживания с грубыми нарушениями?" остается открытым? Фирма обанкротилась, но учредители/директора никуда же с земли не делись. И принимающие члены той самой комиссии тоже. С них никто не хочет спросить за их "качественную работу"? До тех пор пока будет безнаказанность в вопросах строительства и будут сдаваться подобные строения, с которых и кирпичи, и прочие их составляющие будут падать как листья осенние.

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