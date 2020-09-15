Амурский Роспотребнадзор: измерение температуры не требует согласия родителей — это условие посещения школ
Измеряют температуру при входе в учебное заведение для профилактики, это правило установлено санитарно-эпидемиологическими требованиями. Документ прошел правовую экспертизу и вступил в законную силу, термометрия — обязательное условие для посещения школы, рассказали в Роспотребнадзоре области.
В ведомство начала поступать информация о родителях, которые выступают против бесконтактной термометрии, но такие меры необходимы для препятствия распространения коронавирусной инфекции. Это правило поможет вовремя выявлять школьников с температурой и направлять их на осмотр к врачу, здесь, как и прежде, понадобится разрешение родителей. Измерение температуры не относится к медицинскому вмешательству. Такие требования установлены до 1 января 2021 года.
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