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15сентября
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Амурский Роспотребнадзор: измерение температуры не требует согласия родителей — это условие посещения школ

Амурский Роспотребнадзор: измерение температуры не требует согласия родителей — это условие посещения школ
Фото: pixabay.com

Измеряют температуру при входе в учебное заведение для профилактики, это правило установлено санитарно-эпидемиологическими требованиями. Документ прошел правовую экспертизу и вступил в законную силу, термометрия — обязательное условие для посещения школы, рассказали в Роспотребнадзоре области.

В ведомство начала поступать информация о родителях, которые выступают против бесконтактной термометрии, но такие меры необходимы для препятствия распространения коронавирусной инфекции. Это правило поможет вовремя выявлять школьников с температурой и направлять их на осмотр к врачу, здесь, как и прежде, понадобится разрешение родителей. Измерение температуры не относится к медицинскому вмешательству. Такие требования установлены до 1 января 2021 года.

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#коронавирус #школа

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    температуру измеряют охранники-это вообще что?

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Да там и ты бы справился, ничего сложного нет

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Да и охраннику в радость - день быстрее пройдёт

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    охранники отключили металлодетекторы-и занимаются измерением температуры-это нормально?

  • ВалюшкаАмурская

    ВалюшкаАмурская
    1 час назад

    В АМГУ студентов заставляют заниматься замером температуры и обработкой рук другим. Это вообще законно? Ребенок должен рисковать здоровьем? Учимся платно могли бы найти деньги на персонал.

  • Бледный король

    Бледный король
    51 минута назад

    Ну так Валюшка - бегом в деканат свои права отстаивать! Ногой дверь открываешь и во всё горло орёшь - "Я платница - целуйте мне ноги и меря

  • Бледный король

    Бледный король
    49 минут назад

    "Я платница - целуйте мне ноги и меряйте температуру только квалифицированным персоналом в должности не менее чем старший врач"...

    PS^ у вас у всех платников столько понтов или это еденичный случай? риторический вопрос.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    42 минуты назад

    а старшеклассники измеряющие температуру больным детям это нормально?

  • Бледный король

    Бледный король
    38 минут назад

    а кто должен измерять - может врачей с больниц поставим?

    может директор, завуч - кто должен измерять температуру?

    или это - либерасты предлагают по домам опять посадить учится?

    Батеев - у тебя мозги как у воробушка - не напрягай ты их для более сложных задач, чем поднятие ложки и мышки - тебе этого не дано.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    18 минут назад

    говорили что в каждой школе будет медицинский работник-где это?

  • Oldlord

    Oldlord
    13 минут назад

    Да прими ты наконец свои таблетки, братеев!

    Вон, тебе уже Туман даже польстил, написав, что там не только охранник или старшеклассник справится, но и ты тоже.

    А ты всё никак не угомонишься.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    10 минут назад

    пусть ответят на мои вопросы компетентные люди-а не интернет-фэйки прислужники единороссов

  • Бледный король

    Бледный король
    6 минут назад

    а чё ты сюда пишешь тогда - ты всё, что здесь постишь - пость в интаграмы губернатора и мэра.

    хотя, думаю там тебя быстро на место поставят, там же напрягаться даже не надо, чтобы увидеть кто ты такой, потому то ты и ссышь))

  • Кроненберг

    Кроненберг
    38 секунд назад

    а что у нас наступила эпоха политических преследований?

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