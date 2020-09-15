На фестивале «Амурская осень» стартовал показ короткого метра (фото)

В понедельник, 14 сентября, в киноцентре «Мир кино-Премиум» ТРЦ «Острова» стартовали показы полного и короткого метра. В первый день зрители посмотрели шесть короткометражных картин, а одну из них сняли прямо в областной столице. Корреспондент ИА «Амур.инфо» рассказал, как это было.

Программу короткого метра открыла короткометражка прошлого года «Последствия». Фильм Андрея Мышкина стал уже четвёртой лентой, снятой на фестивале в Благовещенске. Сюжет криминальной драмы прост: судьба превратила старых друзей в заклятых врагов. Конфликт возникает на почве любви и денег, что побуждает одного из героев решиться на отчаянный шаг — похищение. Фильм заставляет людей задуматься о своих поступках и последствиях, к которым они приведут. Второстепенные персонажи картины видят похищение, но не предпринимают никаких действий. Главные роли в фильме сыграли Максим Колосов и Влад Канопка. Они и представили фильм перед показом вместе с продюсером Сергеем Новожиловым.

Следующую ленту «Банан» представил режиссёр Степан Азарян.

— Классическое требование к короткому метру — чтобы герой что-то переосмыслил и в конце обязательно был бы не таким каким был в начале. Так вот здесь вы этого не увидите, фильм скорее заставляет задать вопрос к самому себе. Но не отвечает на вопросы зрителя, — предупредил режиссёр.

Эта история про обычного парня. Он работает промоутером в мягком костюме банана. Его жизнь почти ничем не примечательна. Герой живёт с мамой, его бывшая жена не даёт видеться с ребёнком, а с работы вот-вот уволят. Череду неудач подогревает ещё и невыплаченный долг. Развязка достаточно комична: наш банан рискует быть избитым за долги. Но толстая банановая кожура спасает героя не только от кулаков, но даже от пуль пистолета.

«Персефона» — достаточно эстетичная и метафоричная картина. Она с самого начала погружает зрителя в мир, где проблемы прячутся за бутафорией и смехом. Картина рассказывает о взаимоотношениях матери и дочери. Мать решила за Персефону всё и знает — как будет для неё лучше. Чувства же девушки никто не учитывает. В конце концов, Персефона не выдерживает и тонет в сладком грехе, а в глазах своей матери умирает.

Сказать, что картины поднимают острые социальные проблемы — ничего не сказать. Лента «Мы-значит» уж точно заставит задуматься любого, кто хоть раз сталкивался с насилием в обществе. Главный герой робкий мужчина. Он чинит наручные часы, знает о них всё. А его соседка живёт с извергом, который бьёт девушку за мельчайшие провинности. Между мастером и девушкой возникают робкие, но сильные чувства. Соседка просит сделать для неё часы: не для времени, а для ощущений. Для него — это самый важный заказ, часы сделаны с любовью и идут идеально. Но только вот муж девушки снова не доволен и поднимает на неё руку. Тогда наш герой решается на безрассудство.... Безусловно картина дает не только эмоции, но и пищу для размышлений.

Свою картину «Солдатская шапка» представил Павел Москвин. В ленте поднимается вопрос: что людям нужно больше: единое общество или самоидентичность? Эта история о простом солдате Второй мировой войны. У героя не оказалось головного убора, а скоро наступят холода. «Отправляйся в поля и сымай шапки с мёртвых, они им уже ни к чему» — прозвучал приказ. Но поход за шапкой обернулся испытанием не только для героя, но и для его товарища — татарина по национальности. Чтобы выбраться живыми из-под пуль солдатам пришлось сплотиться и помочь друг другу. Каждый из них глядя в глаза смерти переосмысливает для себя многое и понимает, что все люди — братья.

«Переаттестация» — короткий метр с участием всем известных российских актёров. Лента рассказывает о семье, которая после смерти попала в чистилище. Весь метр наполнен современным забавным юмором. Однако, как и остальные картины заставляет зрителей задуматься: а правильно ли они живут? Члены семьи выполняют роль завхозов и делают рутинную работу для ада. Но внезапно к ним случайно попадает три дела ещё не распределённых душ. Каждое дело лишь отчасти показывает виновность душ, и семья выносит вердикт: оправданы. За что каждого из них отправляют на свой круг ада.