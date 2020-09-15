Минтруд планирует повысить пенсии в 2021 году

Страховые пенсии проиндексируют на 6,3%, социальные — на 2,6%.

В следующем году на выплату страховых пенсий планируется выделить 7,8 триллиона рублей.

«На выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат к пенсии, компенсаций, пособия на погребение будет направлено 632,7 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.

Ранее в Минтруде рассказали, что в 2021 году Пенсионный фонд России направит на пенсии 8,4 триллиона рублей. ПФР обеспечит выплату пенсий для 43 миллионов человек.