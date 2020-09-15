Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:11 0

Минтруд планирует повысить пенсии в 2021 году

Минтруд планирует повысить пенсии в 2021 году
Фото: argumenti.ru

Среднегодовой размер страховой пенсии у неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 рубля, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтруд.

Страховые пенсии проиндексируют на 6,3%, социальные — на 2,6%.

В следующем году на выплату страховых пенсий планируется выделить 7,8 триллиона рублей.

«На выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат к пенсии, компенсаций, пособия на погребение будет направлено 632,7 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.

Ранее в Минтруде рассказали, что в 2021 году Пенсионный фонд России направит на пенсии 8,4 триллиона рублей. ПФР обеспечит выплату пенсий для 43 миллионов человек.

Просмотров всего: 201

#пенсии

распечатать


Общество 5

Более 5 500 амурчан получают ежемесячные выплаты как дети войны
Общество 1

Специалисты Пенсионного фонда посетят отдаленные сёла Приамурья
Общество 3

Госслужащие смогут получить пенсию за выслугу лет быстрее обычного
Общество

Амурским ветеранам труда сохранят выплату при переезде, а учащимся ссузов проиндексировали стипендии
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь