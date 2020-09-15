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15сентября
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сегодня, 10:36 1

Амурские специалисты вошли в государственную комиссию недропользования

Амурские специалисты вошли в государственную комиссию недропользования
Фото: yandex.ru

Представители Амурской области войдут в федеральную комиссию по предоставлению права пользования недрами. Об этом в ходе рабочей встречи договорились министр природных ресурсов Приамурья Сергей Маху и руководитель Федерального агентства по недропользованию Евгений Киселев.

Как сообщает пресс-служба правительства области, на встрече стороны обсудили различные аспекты отношений недропользования при добыче россыпного золота.

В частности, руководители рассмотрели вопросы лицензирования россыпных месторождений, проблемы при распределении россыпей с аукционов, методы регулирования, мониторинга и контроля при пользовании недрами.

Кроме этого, на встрече затронули такую важную тему, как меры воздействия на недобросовестных золотодобытчиков, которые нарушают законодательство.

Напомним, что летом на эту тему в Амурской области произошел конфликт – в реку Селемджу попали нефтепродукты. Следственный комитет по результатам проверки возбудил уголовное дело.

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#областная власть #природа #российская власть

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Комментарии
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  • Cолнечноенастроение

    Cолнечноенастроение
    1 час назад

    .. которые нарушают законодательствО... имелось ввиду? Или у вас тут тоже все "склоняется"

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