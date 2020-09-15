В Приамурье определили победителей и призёров конкурса «Ученик года–2020»

В Амурской области завершился традиционный конкурс «Ученик года–2020», сообщает официальный инстаграм-аккаунт минобрнауки региона.

Победителями по направлениям стали:

— Макар Куманейкин (гимназия № 25, г. Благовещенск), номинация «За высокие достижения в учебной деятельности»;

— Алина Топоева (школа № 1 имени С. Бондарева, пгт Серышево), номинация «За высокие достижения в спорте»;

— Альбина Лосева (школа № 1 им. С. Бондарева, пгт Серышево), номинация «За высокие достижения в творчестве»;

— Артур Давлиев (лицей № 8, г. Тында), номинация «За высокие достижения в общественной деятельности».

Победителей и призёров конкурса наградили грамотами минобрнауки Амурской области, ценными подарками и памятными сувенирами. Благодарственными письмами отметили педагогов-наставников лауреатов областного конкурса.