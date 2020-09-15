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15сентября
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сегодня, 10:20 2

Названо имя главного российского актёра десятилетия

Названо имя главного российского актёра десятилетия
Фото: РИА Новости

В России составили рейтинг лучших актёров десятилетия. В список вошли самые востребованные артисты с большим количеством подписчиков в Инстаграме.

Рейтинг главных российских актёров десятилетия возглавил Данила Козловский. На счету 35-летнего артиста наибольшее количество главных ролей, он чаще других участвовал в рекламных кампаниях картин, пишет РИА Новости.

На втором месте оказался Александр Петров, а на третьем — Пётр Фёдоров. В первую десятку также вошли Иван Ургант, Владимир Машков, Дмитрий Нагиев, Константин Хабенский, Фёдор Бондарчук, Сергей Светлаков и Милош Бикович.

Сообщается, что при составлении списка учитывалось общее число проектов и главных ролей, участие в рекламных кампаниях фильмов, получение наград на фестивалях и кинопремиях, медийность, число подписчиков в Инстаграме.

Авторы рейтинга анализировали полнометражные игровые картины, вышедшие в прокат с 1 января 2010 по 31 декабря 2019 года, которые собрали не менее десяти миллионов рублей, или проекты, за участие в которых артист получил награду или номинацию в категориях «Лучший актёр» или «Лучший актёр второго плана».

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#кино

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Я думал Путин

  • бабаяга

    бабаяга
    55 минут назад

    думаю,все таки Путин.Но чтобы не привлекать внимание(он же все таки разведчик,или ктото там) -вставили Козловского

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