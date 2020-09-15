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15сентября
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сегодня, 09:50 1

В 2020 году в экономику Приамурья привлекли более 700 миллионов рублей

В 2020 году в экономику Приамурья привлекли более 700 миллионов рублей
Фото: pixabay.com

В Амурской области для поддержки малого и среднего бизнеса функционирует Гарантийный фонд. Помощь бизнесу оказывают поручительством в кредитных организациях. Таким образом, в начале 2020 года в экономику Приамурья привлекли 730 миллионов рублей, сообщает пресс-служба амурского правительства.

По словам губернатора области Василия Орлова, Гарантийный фонд выступает как «эффективный механизм поддержки предпринимателей, но и в перспективе должен стать одним из основных инструментов развития бизнеса в регионе».

– За минувшие девять месяцев Гарантийный фонд области предоставил уже около 50 поручительств на сумму в 266 миллионов рублей. Это позволило бизнесу привлечь для развития и поддержки своей деятельности порядка 730 миллионов рублей. Серьезная поддержка, благодаря которой малый и средний бизнес в регионе продолжает развиваться, несмотря на существующие трудности, – отметил Василий Орлов.

Воспользоваться помощью Фонда в получении кредита или в заключении лизингового договора могут предприниматели со всей области.

– Займы с привлечением поручительства Фонда оформил владелец рекламного агентства из Благовещенска. Благодаря содействию Фонда предприниматель смог оперативно получить для пополнения оборотных средств больше миллиона рублей, – рассказали специалисты Гарантийного фонда.

Для поддержки малого и среднего предпринимательства Гарантийный фонд разработал ряд антикризисных продуктов. Это сниженная ставка по вознаграждениям Фонда, предоставление для действующих заемщиков Фонда пролонгации и реструктуризации обязательств без дополнительной оплаты, а также расширение направлений кредитования. Кроме того, с начала июня в перечень получателей услуг попали предприниматели, которые помимо основной деятельности реализуют подакцизные товары.

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#бизнес #губернатор

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Комментарии
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  • Станислав 28

    Станислав 28
    1 час назад

    Эта помощь как мертвому припарка. Не трогайте нас! Проверками,тарифами и прочей бюрократией! Только тогда малый бизнес встанет на ноги и потянет экономику.

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