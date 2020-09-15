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15сентября
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сегодня, 09:40 0

На улице Воронкова появятся две новые парковки

На улице Воронкова появятся две новые парковки
Фото: пресс-служба администрации города

В микрорайоне Благовещенска появятся две новые парковки на 70 мест. Они разместятся со стороны областной больницы, на участке от Василенко до Тепличной.

– В настоящий момент здесь идет разработка грунта экскаватором с дальнейшей погрузкой в автосамосвалы, делаем выборку под парковочные карманы. То есть лишний грунт убираем, а потом отсыпаем участок скальным грунтом и щебнем, – пояснил начальник участка Алексей Дорошенко.

Кроме этого, дорожники начали ремонтировать очередной участок улицы Воронкова. На участке, ограниченном улицей Калинина и Новотроицким шоссе, рабочие готовят основание под укладку асфальта и установку бордюров. Как сообщает пресс-служба администрации города, движение на данном участке будет полностью закрыто до 21 сентября.

На сегодняшний день полностью готов участок между Кантемирова и Студенческой. В комплексе с ремонтом дорожного покрытия здесь заменили систему водоотведения.

В рамках ремонта на пересечении улиц Воронкова – Студенческой появится дополнительный остановочный пункт общественного транспорта, еще четыре реконструируют.

К концу октября подрядная организация должна отремонтировать два километра улицы Воронкова. Работы идут согласно графику, объект готов на 80 %.

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#дороги #ЖКХ

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