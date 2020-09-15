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15сентября
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сегодня, 10:00 3

В 2021 году средняя пенсия в России вырастет до 17 400 рублей

В 2021 году средняя пенсия в России вырастет до 17 400 рублей
Фото: pixabay.com

В следующем году в России вырастут пенсии. Неработающие пенсионеры начнут получать больше.

В Минтруде сообщили, что среднегодовой размер страховой пенсии у неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 рубля, пишет РИА Новости.

Страховые пенсии проиндексируют на 6,3 %, социальные — на 2,6 %. На выплату страховых пенсий в следующем году планируется выделить 7,8 триллиона рублей.

«На выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат к пенсии, компенсаций, пособия на погребение будет направлено 632,7 миллиарда рублей», — говорится в сообщении Минтруда.

Ранее в министерстве рассказали, что в 2021 году Пенсионный фонд России направит на пенсии 8,4 триллиона рублей. ПФР обеспечит выплату пенсий для 43 миллионов человек.

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#финансы

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    загуляет Лорд по полной программе

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Спасибо партии родной!!!

  • хаййп

    хаййп
    40 минут назад

    Чтобы пенсионерам жить в России, а не выживать минимальная пенсия должна быть 20 - 25 тысяч..

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