В 2021 году средняя пенсия в России вырастет до 17 400 рублей

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В следующем году в России вырастут пенсии. Неработающие пенсионеры начнут получать больше.

В Минтруде сообщили, что среднегодовой размер страховой пенсии у неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 рубля, пишет РИА Новости.

Страховые пенсии проиндексируют на 6,3 %, социальные — на 2,6 %. На выплату страховых пенсий в следующем году планируется выделить 7,8 триллиона рублей.

«На выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат к пенсии, компенсаций, пособия на погребение будет направлено 632,7 миллиарда рублей», — говорится в сообщении Минтруда.

Ранее в министерстве рассказали, что в 2021 году Пенсионный фонд России направит на пенсии 8,4 триллиона рублей. ПФР обеспечит выплату пенсий для 43 миллионов человек.