Выбор читателей за 14 сентября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 14 сентября.

На сайте Минздрава РФ опубликовали временные методические рекомендации по профилактике и диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В Благовещенске за мошенничество осудили сотрудницу банка. Женщина обманным путём снимала деньги со счетов клиентов.

Где вы отдыхали этим летом — в Приморье, Крыму или Сочи? Может быть, планировали поехать за границу? Между тем, в Амурской области тоже есть интересные и необычные места для отдыха, где можно набраться положительных впечатлений и эмоций и поправить здоровье.

В Амурской области 13 сентября прошел единый день голосования, финишировали 33 избирательные кампании. В большинстве районов области выбирали депутатов муниципалитетов, а в Белогорске – главу города. Кроме этого, прошел дополнительный набор депутатов в Законодательное собрание области и Благовещенскую гордуму. На данный момент обработано 100 процентов бюллетеней.