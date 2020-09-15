Выбор читателей за 14 сентября
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 14 сентября.
Новые рекомендации по лечению коронавируса опубликовал Минздрав
На сайте Минздрава РФ опубликовали временные методические рекомендации по профилактике и диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Сотрудница благовещенского банка снимала деньги со счетов клиентов
В Благовещенске за мошенничество осудили сотрудницу банка. Женщина обманным путём снимала деньги со счетов клиентов.
В Приамурье хотят возродить старинное село Игнашино
Где вы отдыхали этим летом — в Приморье, Крыму или Сочи? Может быть, планировали поехать за границу? Между тем, в Амурской области тоже есть интересные и необычные места для отдыха, где можно набраться положительных впечатлений и эмоций и поправить здоровье.
На выборах в Белогорске победу одержал Станислав Мелюков
В Амурской области 13 сентября прошел единый день голосования, финишировали 33 избирательные кампании. В большинстве районов области выбирали депутатов муниципалитетов, а в Белогорске – главу города. Кроме этого, прошел дополнительный набор депутатов в Законодательное собрание области и Благовещенскую гордуму. На данный момент обработано 100 процентов бюллетеней.
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