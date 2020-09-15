Бег скорее опасность, чем легкий способ похудеть: развеем мифы о здоровом образе жизни

Здоровый образ жизни и спорт сегодня популярны как никогда. Одна из самых доступных и распространённых форм тренировок — бег. Редакция Амур.инфо расспросила специалистов о пользе и опасности этого вида спорта.

— Всем своим пациентам я говорю, что спорт и здоровье – это два несовместимых понятия. Цель занятий спортом – поставить рекорд, получить медаль, в беге – пробежать марафон, финишировать первым. Если же вы хотите стать здоровее, то нужно подходить к физическим нагрузкам с умом и вместо занятий спортом выбирать физкультуру или ЛФК, — рассказал подиатор Александр Ананенко.

Если уж вы решили заняться спортом, то перед серьёзными нагрузками необходимо обратиться к врачу. На консультации специалист определит ваши слабые стороны и расскажет о противопоказаниях, они в каждом случае индивидуальны. В любом случае нельзя забывать: бег — травмоопасный вид спорта.

Александр Вячеславович рекомендует: чтобы бег принес пользу, готовься к нему, как к походу в первый класс. При соблюдении инструкций спорт, не только станет модным «аксессуаром», но и прибавит здоровье.

Прежде всего нужно убедиться, нет ли у вас плоскостопия. Существует заблуждение, что это только детское заболевание, но стопа может стать плоской в любом возрасте. От постановки стопы зависит, какую нагрузку примут на себя суставы и позвоночник. Если проблемы со стопой имеются, специалист назначит лечение и индивидуально подберет стельки. В этом деле нужно быть осторожным – заводские стельки могут только усугубить проблему.

Следующий этап — анатомически правильная обувь. Если ваши стопы здоровы, нужно просто подобрать специализированные кроссовки под ваш вид спорта. Обычно в спортивных магазинах представлены целые линейки обуви на разный вкус и кошелек.

Кроме проблем стоп, необходимо убедиться в здоровье вашей сердечно-сосудистой системы и восстановить анатомическую симметрию с врачом остеопатом, чтобы занятия спортом не усугубили ситуацию.

В модном забеге есть еще одна категория людей — всегда пытающиеся похудеть. Они мечтают о стройной талии, а для похудения выбирают всё тот же бег.

— Бег и похудение, так же как и тренажёрный зал и похудение, как и любые другие групповые тренировки и похудение. Многие люди, начиная заниматься спортом в надежде похудеть и привести себя в форму, забывают про немаловажный фактор —питание, чистое и сбалансированное, хочу отметить не диета, а правильное питание как образ жизни. Если кардио в виде бега приносит вам удовольствие, то это замечательный помощник в похудении, но только лишь помощник. Основная причина стройности — дефицит калорий и качество пищи, — уточнила фитнес-тренер Яна Андришко.

Спортсменка советует: если в деле вы новичок, начните с прогулок на свежем воздухе, это будет не только полезно, но и весело. А для похудения подойдут любые интересные вам виды нагрузок — танцы, аэробика, велосипед, всё то, что вам нравится и не наносит вред организму.

Специалисты предупреждают: бег не должен приносить сильный дискомфорт или причинять боль, допустима лишь легкая усталость. Если вы почувствовали ухудшение самочувствия во время или после занятий спортом, необходимо срочно обратиться к врачу. Также не стоит пренебрегать разминкой. Любите своё тело, слушайте его, и оно ответит вам взаимностью.