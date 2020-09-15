Гороскоп на 15 сентября: у Козерогов активизируются тайные поклонники, а Весы наткнутся на непонимание и неодобрение

Восход Солнца: 06:06

Заход Солнца: 18:43

Солнце в Деве.

Овен. Один из «чистых» дней, благоприятных для контактов и общения с партнёром, для активного отдыха и развлечений с друзьями или в кругу семьи. Полезно потрудиться на дачном участке вместе с детьми. Запланированные поездки будут способствовать укреплению вашего материального и общественного положения. Возможны встречи со старыми друзьями или прежней любовью. В целом благоприятный день. Он будет удачным, если вы спланируете его заранее. Проведите день активно. Если у вас назначена деловая встреча, желательно осуществить её в первой половине дня, так как во второй, возможно, вам придется заниматься домашними хлопотами. Этот день обещает денежные доходы, хорош для покупок. Если эти покупки будут крупными, они окажутся удачными.

Телец. Не следует сегодня впадать в отчаяние и думать, что весь мир ополчился против вас. Просто сегодняшний день будет более сложным, чем обычно. Гонитесь только за одним зайцем, тогда вы достигнете значительных высот в выбранном деле.

Близнецы. Наконец-то удача вам улыбнется. Туманная перспектива личного счастья станет реальностью. День символизирует активизацию стихий, разрушение. Не рекомендуется перенапрягаться. Автолюбителям сегодня нужно быть особенно осторожными. Вероятны мелкие недоразумения, ощущение незащищенности, тяжелые предчувствия. Вовсе не обязательно отказывать себе во всём. Отвлекитесь от мрачных мыслей, доставив себе маленькое удовольствие, но тратить деньги по пустякам не стоит. Сны могут быть вещими.

Рак. День полон планов и надежд, большинство из которых может осуществиться. Домашние хлопоты могут принести радость от совместных действий с близким человеком. Благоприятны прогулки, физические нагрузки. Самое приятное времяпрепровождение для вас сегодня — в кругу близких людей, детей. Этот день лучше посвятить делам, которые уже начаты и требуют быстрого завершения. Возможны неприятные известия. Вполне вероятен серьезный конфликт с особой противоположного пола. Но печаль и тревога будут кратковременными.

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Лев. Сатанинский день. Звезды указывают на вероятные конфликты с начальством или партнёрами. Возможно, неожиданное известие заставит вас изменить намеченные планы. Не исключены серьёзные осложнения со здоровьем. Постарайтесь в этот день воздержаться от всего, что может нанести вред организму, особенно от быстрой езды и работы с режущими инструментами. Крайне нежелательно физическое перенапряжение или действия, связанные с риском. Прислушайтесь к советам друзей или близкого человека. День благоприятен для творческой активности. Покровительство Меркурия может принести успех в сфере профессиональной деятельности. Будьте терпеливы, не давайте воли отрицательным эмоциям. Ответственность, добросовестность, общительность будут способствовать всем вашим начинаниям. Вероятны ценный совет либо помощь верного друга или партнера.

Дева. День испытаний, искушений, обманов. Постарайтесь не поддаваться возникшим сомнениям и неясным тревогам. Не теряйте голову. Посвятите день семье, индивидуальной деятельности, посещению библиотеки. Вам необходимо собраться с мыслями. Отмените все визиты. Как правило, вы всегда продумываете пути достижения поставленной цели. Сегодня в этой сфере вы проявите себя особенно эффективно, планируйте и сразу приступайте к работе!

Весы. Отношения стабилизируются, девиз дня — любовь,спокойствие и согласие. Постарайтесь много времени провести с любимым человеком, что благотворно скажется на вас обоих, так как вы зарядите друг друга любовью и энергией на вторую половину недели. В профессиональных делах сейчас постарайтесь не проявлять особой прыти и излишней инициативы. Вы можете наткнуться на непонимание и неодобрение.

Скорпион. День пройдет под знаком мудрости, незыблемости, справедливости. Нельзя отказывать в просьбах, проявлять жадность, эгоизм. Следует жертвовать, советовать и прислушиваться к советам. Не исключена срочная поездка по делам, а также приятная встреча в другом городе. Самоограничения помогут вам избавиться от вредных привычек. Самое время бросить курить.

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Астрологический прогноз на сентябрь 2020 года

Стрелец. Звёзды по-прежнему указывают на опасность для вашего здоровья. Избегайте перенапряжения, физических нагрузок, откажитесь от коммерческих сделок, связанных с риском. Для предупреждения обострения хронических заболеваний займитесь профилактикой. Этот день является началом трудного противоречивого периода, когда отношения с коллегами и близкими людьми будут проверяться на устойчивость и потребуют переоценки. Гроза или дождь во сне или наяву — знак отхода от завоеванных позиций. Вероятны ошибки, просчёты. Возможно, информация, в достоверности которой вы не сомневались, несколько не соответствует действительности.

Козерог. Сегодняшний день будет неплохим, но у звёзд есть рекомендация: учитесь распределять время — полдня на работу, час на отдых (или наоборот). Вечером могут активизироваться тайные поклонники. В этот день возможны заманчивые предложения, но их следует очень хорошо и детально обдумать: добиться успеха будет не так просто, как кажется. Здоровье оставляет желать лучшего, вероятно обострение заболевания, которое в свое время не было принято в расчет. Но ничего критического в этом плане звезды вам не пророчат.

Водолей. День благоприятен для решения проблем в личной жизни. Не забывайте, что, прежде чем принять какое-либо решение, необходимо хорошенько взвесить все «за» и «против». Возможно, что вечером вы сумеете, несмотря ни на какие испытания и препятствия, создать в семье гармоничную обстановку. На пути к победе и успеху постарайтесь сохранять спокойствие. Новые знакомства нежелательны. Из-за задержек в делах вы можете ощутить приступ раздражения. С понедельника дела пойдут в нормальном ритме, не переживайте.

Рыбы. Вероятно получение новых интересных предложений. Но звёзды рекомендуют не спешить с новыми инвестициями — лучше отложить их. Стабильность не должна вызывать никаких сомнений. Интересы детей потребуют от вас сегодня внимания и личного участия. Старайтесь быть приветливыми со знакомыми. Проявите мудрость и выдержку. Скорее всего именно этот день позволит вам решить семейную проблему. Этот день символизирует перемены. Наиболее ярко они могут проявиться в личной жизни. У одиноких Рыб будет шанс необычной встречи, которая изменит стиль жизни, но эти отношения вряд ли закончатся браком. Супружеские пары будут переживать сложный период проверки отношений на прочность. Вероятно, что многие из них окажутся неискренними. Возможны разрывы отношений.

Астролог: Вальдемар Небоходцев