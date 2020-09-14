За сутки в России выявлено максимальное число случаев заражения COVID-19
За сутки в России коронавирус выявлен у 5509 человек в 83 регионах. Накануне суточный прирост составил 5449. Отметим, этот показатель не поднимался выше сегодняшней отметки с 27 июля, когда было зафиксировано 5635 заражений. Всего в России зафиксировано 1 068 320 случаев коронавируса, пишет «Коммерсантъ».
За сутки умерли 57 человек (против 94 накануне). С начала пандемии умерли 18 635 человек с COVID-19. Выздоровели за сутки 2475 заболевших, всего — 878 700.
Регионы с наибольшим суточным приростом заболевших:
Москва — 696 (всего 271 793),
Санкт-Петербург — 199 (39 475),
Московская область — 163 (70 507),
Ростовская область — 160 (19 030),
Нижегородская область — 147 (29 804).
Регионы с наибольшим числом умерших за сутки:
Москва — 11 (всего 4993),
Нижегородская область — 6 (526),
Московская область — 5 (1249),
Краснодарский край — 4 (224).
Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко сказал, что небольшой рост заболеваемости коронавирусом в некоторых регионах связан с возвращением россиян из отпусков. По его словам, ситуация в стране стабильная, в больницах остаются 90 тыс. человек.
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