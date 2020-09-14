За сутки в России выявлено максимальное число случаев заражения COVID-19

За сутки умерли 57 человек (против 94 накануне). С начала пандемии умерли 18 635 человек с COVID-19. Выздоровели за сутки 2475 заболевших, всего — 878 700.

Регионы с наибольшим суточным приростом заболевших:

Москва — 696 (всего 271 793),

Санкт-Петербург — 199 (39 475),

Московская область — 163 (70 507),

Ростовская область — 160 (19 030),

Нижегородская область — 147 (29 804).

Регионы с наибольшим числом умерших за сутки:

Москва — 11 (всего 4993),

Нижегородская область — 6 (526),

Московская область — 5 (1249),

Краснодарский край — 4 (224).

Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко сказал, что небольшой рост заболеваемости коронавирусом в некоторых регионах связан с возвращением россиян из отпусков. По его словам, ситуация в стране стабильная, в больницах остаются 90 тыс. человек.