Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14сентября
Предыдущая новость
сегодня, 19:05 0

За сутки в России выявлено максимальное число случаев заражения COVID-19

За сутки в России выявлено максимальное число случаев заражения COVID-19
Фото: pixabay.com

За сутки в России коронавирус выявлен у 5509 человек в 83 регионах. Накануне суточный прирост составил 5449. Отметим, этот показатель не поднимался выше сегодняшней отметки с 27 июля, когда было зафиксировано 5635 заражений. Всего в России зафиксировано 1 068 320 случаев коронавируса, пишет «Коммерсантъ».

За сутки умерли 57 человек (против 94 накануне). С начала пандемии умерли 18 635 человек с COVID-19. Выздоровели за сутки 2475 заболевших, всего — 878 700.

Регионы с наибольшим суточным приростом заболевших:

Москва — 696 (всего 271 793),

Санкт-Петербург — 199 (39 475),

Московская область — 163 (70 507),

Ростовская область — 160 (19 030),

Нижегородская область — 147 (29 804).

Регионы с наибольшим числом умерших за сутки:

Москва — 11 (всего 4993),

Нижегородская область — 6 (526),

Московская область — 5 (1249),

Краснодарский край — 4 (224).

Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко сказал, что небольшой рост заболеваемости коронавирусом в некоторых регионах связан с возвращением россиян из отпусков. По его словам, ситуация в стране стабильная, в больницах остаются 90 тыс. человек.

Просмотров всего: 112

#коронавирус

распечатать


Коронавирус 3

27 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Приамурье
В России и мире 1

В росте заболеваемости коронавирусом виноваты отпускники
В России и мире

Израиль вводит полный карантин
Общество 2

В августе россияне взяли рекордное число ипотечных кредитов
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь