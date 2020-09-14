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сегодня, 19:05 0

Выставки «Амурской осени»: самурайские цвета и портрет Земфиры (фото)

Выставки «Амурской осени»: самурайские цвета и портрет Земфиры (фото)

Сегодня, 14 сентября, в рамках фестиваля «Амурская осень» открыли сразу две выставки картин. На первом этаже разместилась выставка работ Полины Ольденбург «Герои моего времени». А на втором вниманию зрителей представлена «Самурайская радуга».

Работы Полины Ольденбург выполнены в акриле. Такое название для выставки она выбрала потому, что все работы вдохновлены значимыми для неё людьми. Здесь есть портрет Иисуса, Цоя, Земфиры и Фриды Кало.

— Эта картина родилась в моей голове после посещения музея Фриды Кало в Мексике. Я никогда не пишу природу, обычно только портреты. Интересный факт: например, поэзия обязательно требует боли, а вот живопись не требует практически ничего. Зато она может вытащить из самого плохого состояния и поддержать в хорошем, — рассказала автор Полина.

Автор «Самурайской радуги» Рена Масуяма из Японии. Здесь представлено 30 фотокопий её работ. Они исполнены в графике и живописи: масло акрил и акварель. Работы освещают самые острые проблемы общества и взаимоотношений между людьми.

Для пущей аутентичности руководитель студии искусство владения самурайским мечом показал, как он управляется с оружием . Правда катана в руках мастера была безопасной — из дерева.

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#Фестиваль «Амурская осень»

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