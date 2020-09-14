Лаборатории Франции и Швеции подтвердили «Новичок» в пробах Навального

Берлин обратился к Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), специалисты которой взяли пробы Навального и передали их в «референтные лаборатории» для независимой перепроверки данных немецкого правительства.

«Теперь имеются результаты этих проверок в специальных лабораториях Франции и Швеции и они доказывают немецкие данные», — говорится в заявлении.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального омские медики не нашли.

Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. На прошлой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы боевых веществ «Новичок». В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.

Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к «Новичку». Один из его создателей Леонид Ринк назвал чушью данные о якобы отравлении Алексея Навального новой разновидностью вещества, поскольку не было специфических симптомов отравления.

Исследования фосфорорганических веществ семейства «Новичок», включая способы их получения и поражающие свойства, с середины 1990-х годов проводили порядка 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия.

В соответствии с указом президента от 1992 года Россия прекратила советские разработки в области химоружия. В 2017 году был уничтожен весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила уполномоченная международная структура — организация по запрещению химического оружия.