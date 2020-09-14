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14сентября
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сегодня, 18:50 5

Мэр Благовещенска посоветовал обращаться к депутатам по поводу ремонта дворов

Мэр Благовещенска посоветовал обращаться к депутатам по поводу ремонта дворов
Фото: правительство Амурской области

О том, что в ремонте дворов жителям Благовещенска могут помочь депутаты, написал в соцсетях мэр областной столицы. По его мнению, это гораздо эффективнее, чем просить о помощи у представителей администрации.

Какие именно дворы отремонтировать в ближайшее время, решает общественная комиссия. При выборе дворов учитывается дата подачи заявки, при этом в первую очередь отремонтируют смежные дворовые территории от 2-х до 4-х дворов. Если депутат активно работает с жителями и отстаивает их интересы, шансы двора попасть в план ремонта значительно возрастают.

«Недавний пример. Благодаря губернатору Василию Орлову Благовещенск получил 150 миллионов рублей в рамках формирования «народного» бюджета. Это проект, в котором принял участие практически весь город. А вот дальше, на какие именно территории будут направлены деньги – решается при непосредственном участии депутатского корпуса», написал в соцсетях Олег Имамеев. .

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#гордума #городская власть

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Комментарии
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  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    46 минут назад

    Посоветовал обращаться непосредственно к дворникам и околоточным.

  • бабаяга

    бабаяга
    39 минут назад

    Я тоже слышала, что если в доме живёт депутат, то наступит время, когда двор сделают

  • Аналитик Амуринфо

    Аналитик Амуринфо
    30 минут назад

    Зачем тогда такой мэр?

  • Кроненберг

    Кроненберг
    4 минуты назад

    дворы это не дороги-на них много не поимеешь

  • vertex

    vertex
    1 минута назад

    "На кой они сдались тогда?"

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