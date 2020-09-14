Первые рестораны «Макдоналдс» откроются на Дальнем Востоке

«Макдоналдс» расширяет географическое присутствие и планирует открыть первые предприятия в Дальневосточном федеральном округе в декабре 2020 года. Дальний Восток станет новым регионом на карте присутствия сети», — сообщили в компании.

Рестораны быстрого питания откроются во Владивостоке и Хабаровске. В компании заявляют, что таким образом «Макдоналдс» создаст в регионе более 300 новых рабочих мест.

— В прошлом году мы объявили о планах открытия предприятий в Дальневосточном регионе в 2020 году, и я очень горжусь тем, что мы выполняем это обещание, несмотря на все вызовы этого года, — сказал генеральный директор «Макдоналдса» в России Марк Карена.

Поддержку компании в реализации проектов окажет Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО «АПИ»).

По словам заместителя генерального директора АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Ивана Новикова, появление этой сети быстрого питания на Дальнем Востоке даст импульс для повышения качества продукции местных производителей и развития предприятий в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности. В свою очередь, это должно создать дополнительные рабочие места и повысить инвестиционную привлекательность региона.

Ранее «Макдоналдс» объявил о повышении окладов и почасовых ставок сотрудников сети в России: работников, инструкторов по обучению, техников, специалистов отделов кадров и менеджеров. Таким образом, годовой фонд оплаты труда компании планируется увеличить на 600 млн руб.

Первый в России ресторан «Макдоналдс» открылся в Москве на Пушкинской площади в январе 1990 года. За пределами столицы сеть появилась в 1994 году в Мытищах, а в 1996 году «Макдоналдс» был открыт в Санкт-Петербурге. В Сибири первый ресторан сети заработал в феврале 2008 года в Тюмени. Всего в России работают более 750 предприятий «Макдоналдс» в 60 регионах. О планах развития на Дальнем Востоке генеральный директор «Макдоналдса» в России Марк Карена объявил осенью прошлого года.