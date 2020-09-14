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14сентября
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сегодня, 18:15 1

В Сковородине появится современная спортивная площадка

В Сковородине появится современная спортивная площадка
Фото: https://pixabay.com/

В городе установят современные многофункциональные тренажеры, брусья и турники, сделают игровые зоны для волейбола и баскетбола. Новое спортивное оборудование позволит сдавать жителям Сковородино нормы ГТО.

Современный спортобъект строят в рамках программы «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Он позволил в Сковородине возвести отдельное место для тех, кто решил попробовать свои силы и сдать нормы Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне». Работы на объекте уже начали: основание для будущей спортплощадки подготовлено. В ближайшее время здесь установят оборудование, сообщает пресс-служба амурского правительства.


В этом году спортплощадки для сдачи норм ГТО уже оборудовали в Райчихинске, Первомайском Тындинского района и Новокиевском Увале Мазановского района.

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#дети #жизнь #спорт

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Комментарии
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  • yuliya1983

    yuliya1983
    1 час назад

    блин, надоело уже.. Когда уже корреспонденты усвоят, что Сковородино не склоняется? не может быть- СковородинЕ, СковородинУ, и т.д. Или редактор, выпускающий новости на сайте -тоже "неграмотина"???

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