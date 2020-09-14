В Сковородине появится современная спортивная площадка

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В городе установят современные многофункциональные тренажеры, брусья и турники, сделают игровые зоны для волейбола и баскетбола. Новое спортивное оборудование позволит сдавать жителям Сковородино нормы ГТО.

Современный спортобъект строят в рамках программы «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Он позволил в Сковородине возвести отдельное место для тех, кто решил попробовать свои силы и сдать нормы Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне». Работы на объекте уже начали: основание для будущей спортплощадки подготовлено. В ближайшее время здесь установят оборудование, сообщает пресс-служба амурского правительства.







В этом году спортплощадки для сдачи норм ГТО уже оборудовали в Райчихинске, Первомайском Тындинского района и Новокиевском Увале Мазановского района.