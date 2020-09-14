В амурском пансионате «Приозерье» идёт капитальный ремонт

Капитальный ремонт проводится в пансионате для престарелых и инвалидов «Приозерье». Уже позади этап разработки и проверки проектно-сметной документации, по результатам аукциона определен подрядчик.

По контракту, в этом году будет отремонтирована столовая, а также цокольный, 1-ый и 2-ой этажи 3-х этажного здания. 3-ий этаж здания уже ремонтировался в 2018 году. Во время ремонта заменят системы водоснабжения и отопления, поменяют электропроводку. Установят новую современную пожарную сигнализацию. Мастера поработают и с внутренней отделкой потолков, пола и стен, при этом обещают учесть современные тенденции в цветовом оформлении помещений.

Запланирован ремонт и в одноэтажном спальном корпусе. Там установят новую пожарную сигнализацию, заменят отделку стен и полов, установят новые раковины в умывальных помещениях.

На капитальный ремонт пансионата потратят 53 миллиона рублей. Всего в этом году на ремонт учреждении подведомственных соцзащите заложено 140 миллионов рублей, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Амурской области.