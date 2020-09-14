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14сентября
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сегодня, 16:57 0

Александр Лукашенко вылетел на переговоры с Путиным

Александр Лукашенко вылетел на переговоры с Путиным
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит сегодня рабочий визит в Российскую Федерацию. Об этом сообщает «БЕЛТА» со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

В городе Сочи состоится встреча главы белорусского государства с Президентом России Владимиром Путиным. Переговоры пройдут в формате "один на один".

Лидеры стран обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, тематику союзных отношений, рассмотрят международную проблематику и ситуацию в регионе, вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы.

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#политика

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