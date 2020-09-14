На книжный фестиваль в Благовещенске приедет автор бестселлера «Петровы в гриппе и вокруг него»

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Оргкомитет книжного фестиваля «Берег» приглашает амурских писателей, издателей и краеведов презентовать свои книги или провести встречу с читателями. Можно выбрать и другие форматы — лекция, мастер-класс, дискуссия или круглый стол.

— На фестиваль прилетят литературные деятели со всей страны — из Москвы, Екатеринбурга, Красноярска и Иркутска. Наша задача — познакомить их не только с читателями Амурской области, но и с местными авторами. Если вы живёте в Благовещенске, пишете прозу или поэзию, занимаетесь популяризацией литературы или краеведением, расскажите нам о себе. И мы расскажем о вас другим!», — рассказал программный директор книжного фестиваля «Берег» и Ассоциации «Межрегиональная федерация чтения» Михаил Фаустов.

16 сентября он проведёт встречу по региональной программе фестиваля — на ней обсудят темы событий и их возможных участников. Сам фестиваль состоится в Благовещенске 3 и 4 октября.

Уже известно, что в Благовещенск приедут автор бестселлера «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексей Сальников, лауреат литературной премии «Лицей» Булат Ханов, переводчик и шеф-редактор портала «Год литературы» Михаил Визель, писатель и драматург Денис Драгунский, литературный критик Константин Мильчин и другие. На ярмарке фестиваля можно будет приобрести книги издательств «Альпина Паблишер», «Самокат», «РуДа», «Зебра Е», «Лайвбук», «Молодая мама», «Бичик», ArsisBooks, свои новинки на фестивале представит «Редакция Елены Шубиной».

Фестиваль пройдёт в «Старом городе» ТРЦ «Острова». Вход на все мероприятия будет бесплатный.

Писателям, краеведам и издателям для участия необходимо написать на почту организаторам: staysya58@mail.ru.