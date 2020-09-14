Права владельцев скейтов и роликов пропишут в ПДД

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Изменения коснутся правил парковки и стоянки, движения электросамокатов и эксплуатации автобусов, тонировки, соблюдения скоростного режима. Документ с поправками уже направлен в аналитический центр при правительстве РФ. Теперь рабочая группа по безопасности движения должна дать заключение на проект.

В новых ПДД появится термин СИМ — средство индивидуальной мобильности. К ним относят роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства, за исключением велосипедов и инвалидных колясок, пишет «Комерсантъ» со ссылкой на документ.

По новым правилам 15-летний подросток на электросамокате и 9-летний ребенок на роликах станут пользователями СИМ (сейчас они просто пешеходы) и должны будут подчиняться новым правилам.

Вот ряд нововведений, для этих видов транспорта:

Детям до 7 лет можно будет кататься только в сопровождении взрослых по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. Детям с 7 до 14 лет — без сопровождения взрослых. Подросткам и взрослым старше 14 лет разрешат ездить в пешеходной зоне, по велосипедным дорожкам, по велопешеходной дорожке, по проезжей части велосипедной зоны и по полосе для велосипедистов.

При этом на СИМ нельзя будет ездить пьяным, в утомленном или болезненном состоянии, под воздействием наркотиков или лекарств, ухудшающих реакцию.

В связи с этими нововведениями водителям автотранспорта при выезде с прилегающей территории нужно будет уступить дорогу не только пешеходам, но лицам на электросамокатах, моноколесах и других СИМ. Аналогичный принцип будет действовать и при съезде с дороги на прилегающую территорию (например, во двор).

Уточняются и правила проезда через регулируемый ж\д переезд. На красный свет водитель обязан будет остановиться у стоп линии либо у знака 6.16 «Стоп линия», или знака 2.5 «Движение без остановки запрещено». Если ничего из этого нет, то надо будет остановиться за 5 метров (не ближе) до шлагбаума либо за 10 метров до ближайшего рельса (если нет шлагбаума).

Кроме того вводится новый знак 8.26 «Зарядка для электромобилей», новые цвета дорожной разметки: синий, красный, зеленый.

Изменения коснутся и использования в автомобиле аптечки и огнетушителя. Можно будет использовать в машине любую медицинскую аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки. Сейчас ПДД ссылаются на ГОСТ Р 41.27–2001 года, с принятием поправок этой ссылки не будет.

Также допустимый правилами уровень светопропускания передних стекол предлагают снизить с 75 до 70 процентов. Сейчас ПДД ссылаются на ГОСТ 5727–88, будут ссылаться на ГОСТ 33997–2016.