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14сентября
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сегодня, 16:57 0

Родители амурских школьников смогут задать вопросы о питании детей

Родители амурских школьников смогут задать вопросы о питании детей
Фото: vogazeta.ru

С 14 сентября по 5 октября В Амурской области родители смогут задать вопросы по питанию детей в школе. Соответствующую «горячую линию» организует федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Специалисты Роспотребнадзора расскажут — как часто должны питаться дети, что необходимо ребёнку в рационе питания, как должно быть организовано горячее питание в школах. Затронут вопросы питания детей, которым необходима особая диета.

Звонки принимаются по телефону горячей линии 8(4162) 202020 с 9:00 до 17:00, а также круглосуточно по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8 (800) 555 49 43. Звонок бесплатный.

В образовательных учреждениях Российской Федерации с начала нового учебного года для учеников 1-4 классов организовано бесплатное горячее питание. Ситуация по надзору за организацией питания в школах остается на контроле Роспотребнадзора.

В Благовещенске школьное меню для младших классов презентовали в конце августа.

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#дети #школа

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