Ремонт Амурской областной больницы не должен мешать лечебному процессу

Глава Амурской области Василий Орлов вместе с руководством регионального минздрава и главврачом АОКБ проинспектировал лечебное учреждение. Предметом встречи, в первую очередь, стало будущее развитие больницы.

— Областная больница – флагман медицины в Приамурье. Очень большое учреждение требует особого подхода к реконструкции помещений. Необходимо разработать стратегический трехлетний план. Как вариант, реконструкцию отделений нужно делать поэтажно, не останавливая лечебный процесс, — сказал Василий Орлов.

По словам недавно назначенного главного врача, особого внимания заслуживает гинекологическое отделение. Его не ремонтировали со дня сдачи.

— На сегодня очень важно выработать стратегию, которая позволит планово, не нарушая лечебный процесс, сделать необходимые ремонты в больнице. Сейчас будем прилагать все силы, чтобы сделать условия лечения пациентов и работы медперсонала более комфортными, — сказал главврач Амурской областной клинической больницы Евгений Тарасюк.

«Сейчас в рамках единой субсидии по линии Минвостокразвития ведется ремонт реанимационного отделения. На его реконструкцию было выделено 295 миллионов рублей, 90 миллионов рублей – на ремонтные работы, остальные средства направлены на приобретение медоборудования. Первых пациентов обновленное отделение встретит уже в октябре 2020 года», опубликовано на сайте правительства Амурской области.