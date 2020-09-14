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14сентября
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сегодня, 16:19 0

В Госдуме предложили разрешить вождение автомобиля с 16 лет

В Госдуме предложили разрешить вождение автомобиля с 16 лет
Фото: Денис Русинов / ТАСС

Депутат Госдумы Василий Власов предложил снизить возрастной ценз управления легковым автомобилем до 16 лет. Соответствующее письмо он отправил начальнику ГУОБДД МВД России Михаилу Черникову, передает RT.

В своём обращении законодатель отметил, что молодые люди в возрасте 16—17 лет уже могут быть официально трудоустроены, могут учиться в другом городе и жить отдельно от семьи.

«Прошу Вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство в части снижения возрастного ценза, необходимого для управления легковым автомобилем в России, до 16 лет, а также предоставления права проходить обучение на получение водительского удостоверения категории B с 15 лет и шести месяцев», — говорится в обращении.

Власов добавил, что разрешение лицам в возрасте от 16 лет управлять личным автомобилем позволит им в более раннем возрасте быть вовлечёнными в экономические процессы, когда желание приобрести машину преобразуется в желание раньше начать трудовую деятельность, обеспечивать себя, стать самостоятельным в финансовом плане.

С 1 января 2020 года в России вступили в силу поправки к правилам проведения экзаменов на право управления транспортными средствами, согласно которым учиться водить легковой автомобиль и грузовик теперь можно с 16 лет.

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#транспорт

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