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14сентября
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сегодня, 16:30 1

Амурским федеральным льготникам нужно определиться с форматом выплат на 2021 год

Амурским федеральным льготникам нужно определиться с форматом выплат на 2021 год
Фото: https://pixabay.com/

До 1 октября амурчанам, имеющим право на федеральные льготы, нужно определиться с выбором: предпочесть в 2021 году набор социальных услуг для получения бесплатной лекарственной помощи или денежную компенсацию. Если выбор будет в пользу денег, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд.

В 2020 году норматив финансовых затрат на обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей–инвалидов составляет 889,66 рублей в месяц. При этом средняя стоимость одного выписанного по льготному рецепту препарата в Приамурье составляет 1360 рублей. Амурчане, отказавшиеся от соцпакета, права на получение данного набора социальных услуг не имеют, напоминают в правительстве Приамурья.


В амурском минздраве подчеркивают, что соцпакет имеет существенное преимущество.


— Самое главное — обеспечение необходимыми, в том числе дорогостоящими лекарственными препаратами. Так, федеральные льготники, страдающие сахарным диабетом или бронхиальной астмой, бесплатно получают за месяц препаратов на 3000-4000 рублей. Есть пациенты, которым назначаются лекарства по бесплатным рецептам на сумму 20000 рублей и выше, что в десятки раз превышает размер денежной компенсации. Поэтому большинству наших пациентов, имеющих право на федеральную льготу, намного выгоднее сохранить соцпакет, — поясняет и.о.министра здравоохранения Светлана Леонтьева.


Тот, кто в прошлом году сделал выбор в пользу денежной компенсации и убедился в его нецелесообразности, может восстановить право на получение набора социальных услуг — для этого необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд. Для граждан, которые получают бесплатные лекарства в 2020 году, писать заявление не нужно — для них соцпакет будет автоматически действовать и в следующем году.

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#жизнь #здоровье

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Комментарии
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  • Caspermaks

    Caspermaks
    18 минут назад

    А чтобы получить эти "льготные" лекарства, надо каждый раз идти к врачу чтоб она их выписала отстояв очередь и подхватив какюни-нибудь заразу. А потом еще окажется что выписанное лекарство нет по федеральной льготе, а есть только по областной и ты как дурак бежишь чтоб эта врач опять тебе переписала рецепт, при этом или отстояв очередь или по талону, а талоны не всегда есть на этот день (могут и черед неделю только). А кроме всего этого "квеста" то лекарство которое нужно сейчас все заменяют на отечественное которое либо не помогает либо только хуже делает. Все это я прошел на собственном опыте. Так что не так красочно все как описано в статье. Льготных лекарств нехватает в аптеках.

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