Отопительный сезон стартовал в Приамурье

Отопительный сезон 2020-2021 начался в 27-ми сёлах области. Тепло уже дали в сёлах Тындинского района, кроме населённых пунктов Соловьевк и Уркан. В Зейском районе: Дугда, Огорон, Тунгала, Верхнезейск. В Сковородинском районе: Джалинда, Невер и в городе Сковородино и сёлах Селемджинского района: Стойба и Златоустовск.

В прошлом году отопительный период начался 13 сентября в Тынде, в 2018 году – в Тындинском районе.

Решение о включении отопления в домах принимается с учетом погодных условий, для этого среднесуточная температура на протяжении пяти суток должна держаться ниже +8° С.