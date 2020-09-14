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14сентября
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сегодня, 16:20 2

Отопительный сезон стартовал в Приамурье

Отопительный сезон стартовал в Приамурье
Фото: pixabay.com

Отопительный сезон 2020-2021 начался в 27-ми сёлах области. Тепло уже дали в сёлах Тындинского района, кроме населённых пунктов Соловьевк и Уркан. В Зейском районе: Дугда, Огорон, Тунгала, Верхнезейск. В Сковородинском районе: Джалинда, Невер и в городе Сковородино и сёлах Селемджинского района: Стойба и Златоустовск.

В прошлом году отопительный период начался 13 сентября в Тынде, в 2018 году – в Тындинском районе.

Решение о включении отопления в домах принимается с учетом погодных условий, для этого среднесуточная температура на протяжении пяти суток должна держаться ниже +8° С.

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#ЖКХ #Тында

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Комментарии
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  • ok_Людмила

    ok_Людмила
    1 час назад

    А разве нам не обещали дать отопление раньше срока, дабы не допустить всплеск ОРВи? А то тестов на ковид не хватит....

  • Myxira

    Myxira
    8 минут назад

    Раньше октября вряд ли дадут: до конца месяца Гисметео рисует теплую погоду ))

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