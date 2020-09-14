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14сентября
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В библиотеке Благовещенска создали уникальную аудио-экспозицию

В библиотеке Благовещенска создали уникальную аудио-экспозицию
Фото: @kultura_blag

В экспозиции под названием «Приграничная Победа» собраны личные истории героев войны. Воспоминаниями и архивными документами о своих родственниках поделились 32 благовещенские семьи. ⠀

Специалисты библиотеки имени Бориса Машука провели литературную обработку собранных материалов. На их основе были записаны аудио-истории, озвученные профессиональными теле- и радиоведущими Благовещенска. Прослушать истории можно на сайте библиотек Благовещенска в разделе «Краеведение».⠀


Передвижная sound-экспозиция создавалась в рамках реализации проекта «Музей личных историй. Приграничная Победа» — победителя муниципального гранта в сфере культуры и искусства. Презентация проекта состоялась 3 сентября, в День окончания Второй мировой войны, сообщает городское управление культуры.

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Аудио-музей в библиотеке им. Б. Машука⠀ ⏬⏬⏬ В библиотеке @b.mashuka «оживили» воспоминания участников Великой Отечественной войны. Здесь создали уникальную передвижную sound-экспозицию «Приграничная Победа».⠀ ⠀ В ней собраны личные истории героев войны, защищавших Отечество во время Второй мировой войны. Воспоминаниями и архивными документами о своих родственниках поделились 32 благовещенские семьи. ⠀ ⠀ Библиотекари провели литературную обработку собранных материалов.⠀ На их основе были записаны аудио-истории, озвученные профессиональными теле- и радиоведущими Благовещенска.⠀ ⠀ Герои войны «говорят» голосами Алексея Воскобойникова @aevoskoboynikov, Галины Панкратц @galina_pankrats, Антонины Волковой @anntonnny , Михаила Обухова @max_radman, Руслана Гладышева @rus_rmd⠀ ⠀ Напомним, передвижная sound-экспозиция создана в рамках реализации проекта «Музей личных историй. Приграничная Победа» - победителя муниципального гранта в сфере культуры и искусства. Презентация проекта состоялась 3 сентября, в День окончания Второй мировой войны.⠀ ⠀ Прослушать истории можно на сайте библиотек Благовещенска в разделе «Краеведение»⠀ ⏬⏬⏬ https://biblioblag.ru/kraevedenie/proekt-muzej-lichnyij-istorij-prigranichnaya-pobeda⠀ ⠀ #аудиомузей #героивойны #приграничнаяпобеда #муниципальныйгрант #библиотеки_благовещенска #мббм #культура #благовещенск

Публикация от Управление культуры (@kultura_blag)

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#жизнь #образование #память

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