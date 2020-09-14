В библиотеке Благовещенска создали уникальную аудио-экспозицию

В экспозиции под названием «Приграничная Победа» собраны личные истории героев войны. Воспоминаниями и архивными документами о своих родственниках поделились 32 благовещенские семьи. ⠀

Специалисты библиотеки имени Бориса Машука провели литературную обработку собранных материалов. На их основе были записаны аудио-истории, озвученные профессиональными теле- и радиоведущими Благовещенска. Прослушать истории можно на сайте библиотек Благовещенска в разделе «Краеведение».⠀





Передвижная sound-экспозиция создавалась в рамках реализации проекта «Музей личных историй. Приграничная Победа» — победителя муниципального гранта в сфере культуры и искусства. Презентация проекта состоялась 3 сентября, в День окончания Второй мировой войны, сообщает городское управление культуры.