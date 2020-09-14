27 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Приамурье

В Амурской области лабораторно подтвердили 27 новых случаев COVID-19. В областном центре — 18, четыре — в Тынде и по одному в Белогорске, Свободном, а также Магдагачинском, Константиновском и Серышевском районах. Суточный темп прироста — 0,8 %.

«Таким образом, по состоянию на 14 сентября 2020 года с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 3 816 случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Показатель заболеваемости – 483,01 на 100 тысяч населения. Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 38,7 %. 2 532 человека выписаны из стационара с выздоровлением. Количество летальных случаев от COVID-19 составляет 48 человек, из них 67 % приходится на лиц старше 65 лет», опубликовано на сайте амурского Роспотребнадзора. По-прежнему большое число больных переносят коронавирус в форме пневмонии — 50,8 %, ОРВИ — 42,5 % и 6,7 % пациентов — бессимптомно.

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