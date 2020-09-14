Амурчанина посадили на 4 месяца за неуплату алиментов

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В Завитинском районе осудили 39-летнего амурчанина, который не выплачивал алименты своему ребёнку.

Установлено, что в 2014 году мировой суд обязал мужчину выплачивать алименты на содержание малолетнего ребенка до его совершеннолетия, однако он этого не делал. В связи с этим его привлекли к административной ответственности и арестовали на 10 суток.

После отбывания наказания осужденный продолжил дальше уклоняться от выплат. За все время его долг превысил 866 тысяч рублей, сообщает амурская прокуратура.

Завитинский районный суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ, и назначил наказание в виде 4 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.