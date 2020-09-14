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14сентября
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сегодня, 15:59 1

Поднял руку на мать: жителя Бурейского района приговорили к 10 годам лишения свободы

Поднял руку на мать: жителя Бурейского района приговорили к 10 годам лишения свободы
Фото: pixabay.com

В Приамурье осудили жителя Бурейского района. Мужчина ударил свою маму, после чего пожилая женщина скончалась.

В апреле этого года житель Приамурья употребил спиртное. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он несколько раз ударил рукой свою 62-летнюю мать. Женщина упала, после чего сын несколько раз ударил её ногой в область грудной клетки. От полученных повреждений пожилая амурчанка скончалась.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. На этот раз суд назначил жителю Приамурья наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает прокуратура Амурской области.

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#криминал

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Комментарии
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  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    1 час назад

    Таких не любят даже на зоне.

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