Поднял руку на мать: жителя Бурейского района приговорили к 10 годам лишения свободы

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В Приамурье осудили жителя Бурейского района. Мужчина ударил свою маму, после чего пожилая женщина скончалась.

В апреле этого года житель Приамурья употребил спиртное. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он несколько раз ударил рукой свою 62-летнюю мать. Женщина упала, после чего сын несколько раз ударил её ногой в область грудной клетки. От полученных повреждений пожилая амурчанка скончалась.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. На этот раз суд назначил жителю Приамурья наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает прокуратура Амурской области.