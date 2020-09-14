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14сентября
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сегодня, 15:42 3

В Верхнеблаговещенском разобрали аварийный мост

В Верхнеблаговещенском разобрали аварийный мост
Фото: пресс-служба администрации города

В Верхнеблаговещенском завершили демонтаж аварийного моста, который соединял село с областным центром. Подрядная организация на 90 процентов выполнила работы по подготовке основания под бетонирование.

Сейчас строители готовят основание под лоток и изготавливают армокаркас. В целом готовность объекта оценивается в 20 процентов, сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, после сильного ливня в Верхнеблаговещенском подмыло основание мостового строения. Эксперты обследовали сооружение и пришли к выводу, что мост не соответствует строительным нормам и правилам, а его дальнейшая эксплуатация небезопасна.

Мэр Благовещенска Олег Имамеев поручил структурным подразделениям обеспечить транспортное сообщение по участку дороги, соединяющей Благовещенск с Благовещенским районом.

Было принято решение демонтировать мостовое сооружение, а на участке обустроить новый проезд. Построить его подрядная организация должна к 1 ноября. Движение автомобильного транспорта на время работ осуществляется по объездной дороге.

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#большая вода #мэрия #строительство

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Я думал, что его уже построили

  • Люсьена1811

    Люсьена1811
    2 часа назад

    Дак там работают 2 мостовика.Имамеев сам хоть раз проехал по обьездной дороги.

  • SSk

    SSk
    1 час назад

    а причем тут Имамеев это район? там губернатор или глава благ района должен суетиться! а не мер благовещенска! обьездная дорога не готова! по ней их пешком надо отправить пусть любуются) да костюмчики испачкают)

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