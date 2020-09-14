В Верхнеблаговещенском разобрали аварийный мост

Фото: пресс-служба администрации города

В Верхнеблаговещенском завершили демонтаж аварийного моста, который соединял село с областным центром. Подрядная организация на 90 процентов выполнила работы по подготовке основания под бетонирование.

Сейчас строители готовят основание под лоток и изготавливают армокаркас. В целом готовность объекта оценивается в 20 процентов, сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, после сильного ливня в Верхнеблаговещенском подмыло основание мостового строения. Эксперты обследовали сооружение и пришли к выводу, что мост не соответствует строительным нормам и правилам, а его дальнейшая эксплуатация небезопасна.

Мэр Благовещенска Олег Имамеев поручил структурным подразделениям обеспечить транспортное сообщение по участку дороги, соединяющей Благовещенск с Благовещенским районом.

Было принято решение демонтировать мостовое сооружение, а на участке обустроить новый проезд. Построить его подрядная организация должна к 1 ноября. Движение автомобильного транспорта на время работ осуществляется по объездной дороге.