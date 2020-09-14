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14сентября
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сегодня, 15:27 0

В микрорайоне Благовещенска тушили пожар на подземной парковке

В микрорайоне Благовещенска тушили пожар на подземной парковке

Во дворе дома по улице Василенко, 19/1, накануне днём произошло возгорание. На место приехали три пожарных машины и скорая помощь.

— Пожарные потушили огонь. Эта бетонная конструкция, из которой шёл дым, связана с подземной автостоянкой. Наверное, кто-то кидал туда мусор, потом окурки. Или специально поджёг кто-то, — рассказала жительница соседнего дома на улице Василенко.

Возгорание действительно произошло в бытовом помещении подземной автостоянки. На площади два квадратных метра горел мусор, который пожарные сразу же потушили, рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Амурской области. Пострадавших нет.

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#МЧС #происшествия

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