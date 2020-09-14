В Благовещенске завтра без осадков: прогноз погоды на 15 сентября

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В Белогорске, Свободном, Шимановске, Райчихинске и Завитинске завтра преимущественно без осадков. Днем столбик термометра покажет +16…+22°С. Ветер западный до 5 метров в секунду. В Архаре малооблачно. Температура днем +14…+21°С. Северо-западный ветер подует со скоростью 2-6 метров в секунду. В Тынде облачно, кратковременный дождь. Температура днем будет в пределах +9…+20°С. Ветер западный до 6 метров в секунду. В Сковородине облачно с прояснениями. Температура днем +9…+20°С. Западный ветер разгонится до 8 метров в секунду. В Зее облачно, пройдет небольшой дождь. Днем будет около +20°С. Ветер западный слабый, сообщает rp5.ru

В Благовещенске ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность – преимущественно без осадков. Ветер юго-западный до 8 метров в секунду. Температура ночью +10…+12°С, днём воздух прогреется до +20…+22°С.