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14сентября
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сегодня, 15:40 0

В Благовещенске завтра без осадков: прогноз погоды на 15 сентября

В Благовещенске завтра без осадков: прогноз погоды на 15 сентября
Фото: yandex.ru

По сообщению Амурского гидрометцентра, завтра ночью и днем местами по области пройдет кратковременный дождь. В отдельных районах опустится туман. Температура ночью будет в пределах +9…+14°С, днем – около +17…+22°С. Ветер западный, юго-западный, 5-10 метров в секунду.

В Белогорске, Свободном, Шимановске, Райчихинске и Завитинске завтра преимущественно без осадков. Днем столбик термометра покажет +16…+22°С. Ветер западный до 5 метров в секунду. В Архаре малооблачно. Температура днем +14…+21°С. Северо-западный ветер подует со скоростью 2-6 метров в секунду. В Тынде облачно, кратковременный дождь. Температура днем будет в пределах +9…+20°С. Ветер западный до 6 метров в секунду. В Сковородине облачно с прояснениями. Температура днем +9…+20°С. Западный ветер разгонится до 8 метров в секунду. В Зее облачно, пройдет небольшой дождь. Днем будет около +20°С. Ветер западный слабый, сообщает rp5.ru

В Благовещенске ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность – преимущественно без осадков. Ветер юго-западный до 8 метров в секунду. Температура ночью +10…+12°С, днём воздух прогреется до +20…+22°С.

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#погода #природа #экология

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