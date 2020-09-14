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сегодня, 14:53 2

На набережной Благовещенска открыли площадку для пляжного волейбола

На набережной Благовещенска открыли площадку для пляжного волейбола
Фото: admblag.ru

В воскресенье, 13 сентября, на набережной Благовещенска заработала волейбольная площадка. Её построили всего за 1,5 месяца.

Открыли площадку товарищеским матчем по пляжному волейболу на Кубок мэра. В нём 12 команд сыграли 18 зрелищных игр. Победителями стала команда «Амурстрой» — Филяков Павел и Нагорных Дмитрий. Они получили подарок от мэра — наручные часы с памятной гравировкой. Нагорных Дмитрий — лучший игрок матча, сообщает отдел по физкультуре и спорту администрации города.

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#спорт

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Комментарии
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  • Бледный король

    Бледный король
    2 часа назад

    Было круто. Организаторы - молодца.

    Если объективно, то "всё включено" таки были достойны 2 места (хотя 2ю партию в полуфинале и "слили").

    И критика: господа устроители пообных мероприятий: вы хотя бы одного стража порядка выставляйте: ну чё это за дела, пара куриц безмозглых подошли к сетке и стоят курят айкосы, на спортсменов выдыхают. В следующий раз на трибуны с бутылкой кто нибудь придёт поболеть. Надо как то осуществлять таки порядок, а не пускать на самотёк.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Надо было к ноябрю запустить. )

    А в мае новую лыжную трассу запустить...

    А в остальном, нужное дело!

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