На набережной Благовещенска открыли площадку для пляжного волейбола

В воскресенье, 13 сентября, на набережной Благовещенска заработала волейбольная площадка. Её построили всего за 1,5 месяца.

Открыли площадку товарищеским матчем по пляжному волейболу на Кубок мэра. В нём 12 команд сыграли 18 зрелищных игр. Победителями стала команда «Амурстрой» — Филяков Павел и Нагорных Дмитрий. Они получили подарок от мэра — наручные часы с памятной гравировкой. Нагорных Дмитрий — лучший игрок матча, сообщает отдел по физкультуре и спорту администрации города.

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