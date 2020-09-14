Сотрудница МП «ГСТК» получала деньги за уволившегося рабочего

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Сотрудницу предприятия «ГСТК» обвиняют в мошенничестве. Жительница Благовещенска обманным путём присвоила себе больше 300 тысяч рублей.

Следствием установлено, что благовещенка лично знала одного из рабочих ГСТК, который с июня 2019 года не работал на предприятии. Однако официального заявления на увольнение не подавал.

Женщина умышленно ввела в заблуждение руководство предприятия и своего знакомого. Она с июня 2019 по март 2020 года предоставляла на утверждение руководству и в отдел кадров сфальсифицированные ею табели учёта рабочего времени этого сотрудника. Кроме этого, жительница областного центра присвоила себе компенсацию части дополнительного отпуска и компенсацию при увольнении рабочего. Обманным путём амурчанка обогатилась более чем на 300 тысяч рублей.

Преступление выявили и расследовали сотрудники УФСБ России по Амурской области. Уголовное дело по существу рассмотрит Благовещенский городской суд.

Амурчанке грозит до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей, сообщает прокуратура Амурской области.