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14сентября
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сегодня, 15:22 5

Сотрудница МП «ГСТК» получала деньги за уволившегося рабочего

Сотрудница МП «ГСТК» получала деньги за уволившегося рабочего
Фото: trudovie-prava.ru

Сотрудницу предприятия «ГСТК» обвиняют в мошенничестве. Жительница Благовещенска обманным путём присвоила себе больше 300 тысяч рублей.

Следствием установлено, что благовещенка лично знала одного из рабочих ГСТК, который с июня 2019 года не работал на предприятии. Однако официального заявления на увольнение не подавал.

Женщина умышленно ввела в заблуждение руководство предприятия и своего знакомого. Она с июня 2019 по март 2020 года предоставляла на утверждение руководству и в отдел кадров сфальсифицированные ею табели учёта рабочего времени этого сотрудника. Кроме этого, жительница областного центра присвоила себе компенсацию части дополнительного отпуска и компенсацию при увольнении рабочего. Обманным путём амурчанка обогатилась более чем на 300 тысяч рублей.

Преступление выявили и расследовали сотрудники УФСБ России по Амурской области. Уголовное дело по существу рассмотрит Благовещенский городской суд.

Амурчанке грозит до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей, сообщает прокуратура Амурской области.

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#криминал #финансы

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Украла 300, штраф 80, да ещё и 6 лет бесплатное питание и проживание на охраняемой территории

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Что-то 6 лет многовато, за 300 ,она что рецидивистка?

  • Пётр Соловьёв

    Пётр Соловьёв
    1 час назад

    "Украла 300, штраф 80" так 300 она возместит и сверху ещё штраф будет 80. Хотя зачем мозги комментаторам?

  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    1 час назад

    Интересно, кто такая и должность.

  • Разнящий

    Разнящий
    14 минут назад

    Интересно сколько этих мертвых душ в таких МУпах, которым ЗП платится с наших налогов.

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