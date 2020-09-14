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14сентября
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сегодня, 14:38 0

Амурчане поучаствуют в онлайн-конференции «100 вопросов от родителей»

Амурчане поучаствуют в онлайн-конференции «100 вопросов от родителей»
Фото: pixabay.com

В пятницу, 18 сентября, пройдёт всероссийская онлайн-конференция «100 вопросов от родителей». Её проведёт Фонд поддержки детей на YouТube-канале «Я — родитель» с 16:00 до полуночи.

В конференции будет пять тематических потоков и 40 секций. Их посвятили развитию навыков и способностей у детей для достижения успеха, проблемам в воспитании детей и укреплению детско-родительских отношений. Также обсудят формирование позитивного образа семьи, популяризацию ответственного родительства и проблемы ненасильственного воспитания детей.

В «100 вопросов от родителей» поучаствуют более 200 экспертов и лидеров общественного мнения, сообщает минсоцзащиты Приамурья.

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#дети

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