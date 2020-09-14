В Амурской области регоператоры просрочили вывоз отходов на полгода

«Мусорная реформа» стартовала в апреле 2019 года. В Приамурье её реализацию в том числе контролируют депутаты заксобрания. На днях народные избранники на рабочем совещании обсудили вывоз отходов на лицензированные полигоны.

В рамках реформы в каждом муниципалитете разработали схему обращения с ТКО. По закону регоператор должен довезти отходы до полигона. Но в Приамурье их всего четыре, поэтому мусор из сёл сначала попадает на временные площадки.

— Там он должен находиться не более 11 месяцев. На некоторых площадках временного накопления отходы лежат уже — 17. По договору работу должны были закончить ещё в марте, — объяснила председатель комитета по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии Ирина Киевская.

В Благовещенском, Свободненском и ряде других районов ТКО везут сразу на полигон, но делать так со всеми районами — не выгодно. Чтобы удешевить процесс, созданы места временного накопления, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Амурской области.

— Там мусор уплотнится, и его будет дешевле и легче транспортировать. А в будущем на этих площадках планируют даже перерабатывать мусор и вывозить на полигон только остатки, — рассказала председатель.