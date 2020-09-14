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14сентября
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сегодня, 14:29 10

В Амурской области регоператоры просрочили вывоз отходов на полгода

В Амурской области регоператоры просрочили вывоз отходов на полгода
Фото: amurobl.ru

«Мусорная реформа» стартовала в апреле 2019 года. В Приамурье её реализацию в том числе контролируют депутаты заксобрания. На днях народные избранники на рабочем совещании обсудили вывоз отходов на лицензированные полигоны.

В рамках реформы в каждом муниципалитете разработали схему обращения с ТКО. По закону регоператор должен довезти отходы до полигона. Но в Приамурье их всего четыре, поэтому мусор из сёл сначала попадает на временные площадки.

— Там он должен находиться не более 11 месяцев. На некоторых площадках временного накопления отходы лежат уже — 17. По договору работу должны были закончить ещё в марте, — объяснила председатель комитета по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии Ирина Киевская.

В Благовещенском, Свободненском и ряде других районов ТКО везут сразу на полигон, но делать так со всеми районами — не выгодно. Чтобы удешевить процесс, созданы места временного накопления, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Амурской области.

— Там мусор уплотнится, и его будет дешевле и легче транспортировать. А в будущем на этих площадках планируют даже перерабатывать мусор и вывозить на полигон только остатки, — рассказала председатель.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • Люсьена1811

    Люсьена1811
    3 часа назад

    Значит Полигону можно все.И Киевсквя свое детище лобирует и все за решили постановили проголосовали.Во нормально.

  • Бледный король

    Бледный король
    3 часа назад

    Ели мусор с марта не убран. почему регоператор у на впаяли штраф?

    Экологи чтоли в носу сосульки ищут?

    На вывоз мусора с временных полигонов должны быть заложены средства - они заложены? если заложены, почему не использованы по назначению? Где средства и техника, которые это должны были выполнить? Где проверки контролирующих органов?

    Так много вопросов, почему все до сих пор на жопах сидят и не шевелятся.

  • Люсьена1811

    Люсьена1811
    3 часа назад

    Ни экологию не портят.Уменьшится он должен.Во бредятина

  • Люсьена1811

    Люсьена1811
    3 часа назад

    И почему она вообще еще на этом месте сидит.Потому что ее детище и можно что хотеть то и творить.А мусор по факту ее не косается не видит и не слышит

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Сейчас папочка сделает сыночке атата. )))

  • amurskiy_rotan

    amurskiy_rotan
    1 час назад

    Ну, во-первых, полигон детище не Киевской, а четы Семеновых. Во-вторых, Киевская действительно лоббирует интересы Полигона и системы ЖКХ города Свободного, ведь она и Семенов из Свободного. В-третьих, напишите жалобу в ГБУ Экология, где директор Офицеров... Ах да, он сейчас почти депутат закса...

  • Люсьена1811

    Люсьена1811
    1 час назад

    Пол года не вывозят мусор с временных полигонов и не чешутся.Гнать надо за это и рег.операторов и надзорные законодательные органы

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    А деньги с населения исправно берут, каждый месяц,попробуй не оплати,пеня нарастает.

  • Люсьена1811

    Люсьена1811
    1 час назад

    И Офицеров из их оперы.

  • Люсьена1811

    Люсьена1811
    1 час назад

    Они думают что будут творить и ни кто ни чего не заметит.

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