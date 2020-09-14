В 43 регионах увеличились расходы россиян на коммунальные услуги

Доля расходов на коммуналку увеличилась больше всего в Севастополе (+1,9 п.п.), Татарстане (+1,6 п.п.), Чечне (+1,5%), Воронежской и Нижегородской области (+1,3 п.п. в каждом). Больше всего снизились расходы в Ненецком автономном округе (–4,4 п.п.), Камчатском крае (–2,2 п.п.) и в Иркутской области (–1,4 п.п.).

Лидеры по доле расходов населения на коммунальные услуги:

Коми — 13,7% (5,8 тыс. руб.);

Чукотка — 13,6% (6,7 тыс. руб.);

Магаданская область — 12,9% (8,8 тыс. руб.);

Камчатский край — 12,8% (9 тыс. руб.);

Рязанская область — 12,4% (7,4 тыс. руб.).

Также 12% или больше на коммуналку уходит у жителей Мурманской, Амурской, Ярославской, Ростовской областей и Ставропольского края. Меньше всего доля расходов на ЖКХ в Ингушетии (4,9%), Дагестане (5,1%), Москве (7,2%), Туве, Алтае и Хакасии (по 7,3%).

Напомним, по данным Росстата, во втором квартале более чем на 12% в годовом выражении просели зарплаты тех, кто работает без договоров и нанят физлицами. Почти на треть снизились доходы от предпринимательства и вполовину — скрытые доходы. Вероятнее всего, эти люди — большая часть 2,1 млн человек, пополнивших во втором квартале списки официальных безработных.