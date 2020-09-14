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14сентября
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В Британии увидели прямую угрозу в российской ракете «Буревестник»

В Британии увидели прямую угрозу в российской ракете «Буревестник»
Фото: Минобороны РФ

Российская ракета «Буревестник» (Skyfall по классификации НАТО) представляет прямую угрозу для военной инфраструктуры Великобритании и ее союзников. Об этом заявил шеф военной разведки страны генерал-лейтенант Джим Хокенхалл, сообщает РБК со ссылкой на The Telegraph.

— Москва испытывает дозвуковую систему крылатых ракет с ядерной установкой, которая имеет глобальный охват и позволит атаковать с неожиданных направлений, — заявил Хокенхалл, выступая на брифинге в разведывательном центре 5-Eyes.

По его словам, ядерный двигатель «Буревестника» позволяет ей практически неограниченное время нести дежурство в атмосфере и нанести удар в любой момент. Генерал также упомянул подводный беспилотник «Посейдон», который способен доставлять ядерный заряд к прибрежным объектам и группам кораблей.

— Совокупно эти возможности позволяют русским держать гражданскую и военную инфраструктуру Великобритании и ее союзников под угрозой нападения как с применением обычных взрывчатых веществ, так и ядерного оружия, — резюмировал Хокенхалл.

Летом ракету «Буревестник» назвали «ужасной» в Вашингтоне. Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Россия должна закрыть этот проект вместе с разработкой «Посейдона».

По словам Биллингсли, ракета нового типа не попадает ни под одно международное соглашение, в том числе под СНВ-3. Поэтому «Буревестник» должен быть включен в новый договор.

Впервые об испытаниях ракеты с ядерной силовой установкой сообщил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию в марте 2018 года. 8 августа 2019 года на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел взрыв, при котором погибли пять человек. Западные СМИ связали инцидент с испытаниями «Буревестника», власти этого не подтвердили. В ноябре 2019 года Путин сообщил, что гибель людей под Северодвинском связана с разработкой оружия, не имеющего аналогов в мире.

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#политика

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