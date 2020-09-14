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14сентября
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сегодня, 12:40 0

Авиабаза Приамурья мониторит лесопожарную обстановку

Авиабаза Приамурья мониторит лесопожарную обстановку
Фото: @letnab_amurskyi

Сотрудники Амурской авиабазы, в связи с установившейся солнечной погодой, приступили к мониторингу пожарной ситуации на территории области, сообщает пресс-служба Минлесхоза.

В минувшие выходные экипажи самолетов Ан-2 патрулировали леса Магдагачинского, Сковородинского, Зейского, Свободненского, Мазановского и Шимановского районов. Еще один следил за ситуацией в Архаринском, Завитинском и Бурейском районах.

На сегодняшний день на территории области в одном районе установлен 2 класс пожарной опасности, в 15 районах – третий класс.

Напомним, что губернатор Василий Орлов на очередном заседании правительства сообщил о том, что он будет еженедельно проверять подготовку населённых пунктов к осеннему пожароопасному сезону.

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#пожары #природа #экология

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