Сотрудница благовещенского банка снимала деньги со счетов клиентов

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В Благовещенске за мошенничество осудили сотрудницу банка. Женщина обманным путём снимала деньги со счетов клиентов.

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении амурчанки, обвиняемой в мошенничестве. С июля 2015 по сентябрь 2017 года благовещенка, работая в банке, получала информацию о персональных данных клиентов, наличии у них счетов, вкладов, банковских карт, кредитов.

В октябре 2015 года, находясь в трудном материальном положении, женщина решила похищать денежные средства с клиентских лицевых счетов, а также деньги, полученные конвертацией в рубли драгоценных металлов. Она просто обналичивала средства, внося недостоверную информацию о получателе. Амурчанка также подделывала подписи клиентов в платежных документах.

В период с октября 2015 года по июль 2017 злоумышленница разжилась на общую сумму 806 406 рублей.

На суде женщина полностью признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме этого, она вернёт похищенные деньги, сообщает городской суд Благовещенска.