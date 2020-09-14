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14сентября
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сегодня, 11:27 0

Банки обманывают россиян при оформлении ипотеки

Банки обманывают россиян при оформлении ипотеки
Фото: pixabay.com

Россиянин, решившийся на ипотеку, по закону обязан застраховать залоговое имущество, то есть жилье, которое он приобретает. Однако нередко при оформлении жилищной ссуды со стороны банков наблюдаются злоупотребления со страховками. К чему следует готовиться заемщику, чтобы избежать непредвиденных расходов, сообщает РИА Новости.

Перед получением ипотечного кредита банк просит оформить страховку и предлагает страховую компанию, которая является партнером банка, при этом кредитная организация может утверждать, что оформление страховки у его партнера является обязательным условием, рассказывает партнер адвокатского бюро Москвы «Щеглов и партнеры», адвокат Муса Абдурахманов.

— С точки зрения закона банки могут просить застраховать имущество, здоровье заемщика и так далее. Однако требовать получить страховку в конкретной компании они не могут. Заемщик в праве сам сравнить условия страхования в разных компаниях. И выбрать наиболее подходящий для себя вариант, — объясняет эксперт.

Заключить страховой договор у банка напрямую или в рекомендованных им страховых компаниях удобно, но не всегда выгодно, соглашается эксперт национального центра финансовой грамотности, консультант проекта «Вашифинансы.рф» Луиза Кононыхина.

Она поясняет, что банки могут навязывать разные виды страхования, так как страховщики обычно платят кредитной организации процент за проданные услуги.

— Узнавайте сразу, как страхование влияет на размер процентной ставки, — порекомендовала также Кононыхина.

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#финансы

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